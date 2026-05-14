La actriz considera que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales, de su honor y de su intimidad

Elisa Mouliaá justifica con una baja por enfermedad que tampoco asista hoy al juicio por difamación denunciada por Íñigo Errejón

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La actriz, presentadora y empresaria Elisa Mouliaá ha emprendido nuevas acciones legales contra el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón mientras el procedimiento derivado de la denuncia por presunta agresión sexual presentada en 2024 continúa aún sin resolverse.

Mouliaá ha denunciado ahora por lo que considera una vulneración de sus derechos fundamentales, de su honor, de su intimidad y de la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución Española, tal y como informa ‘El Mundo’.

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Las acciones está siendo ejercidas por la letrada María Yurena Carrillo Ramos, especialista en compliance y anticorrupción. Entre las nuevas iniciativas figuran una nueva querella contra Errejón por presuntos delitos de calumnias, delito contra el honor y revelación de secretos a raíz de la difusión pública de una conversación privada. La representación de Mouliaá sostiene que dicha conversación habría sido "presuntamente editada y difundida de manera parcial", según recoge el citado medio.

Incautación de productos de marihuana

La nota que ha difundido la representación legal de Mouliaá incluye varios episodios personales y económicos que, según ha denunciado la actriz, estarían agravando su situación.

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Se menciona una actuación policial desarrollada en su establecimiento Greenery Ponzano, donde —según afirma— fueron intervenidos productos valorados en "más de 3.000 euros". La representación jurídica de Mouliaá no concreta en la nota el motivo exacto de esa actuación policial ni el tipo de productos retirados.