Íñigo Errejón ha pedido que "la justicia" haga a la actriz Elisa Mouliaá "responder por tantas mentiras y tantas difamaciones"

Elisa Mouliaá, directa desde el juzgado: "Me he sentido abandonada por las víctimas. Tengo sospechas de que les habrían pagado"

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Nuevo contratiempo en el juicio por la denuncia interpuesta por Iñigo Errejón contra la Elisa Mouliaá por presuntas calumnias, después de que ella le acusara de extorsionar a dos testigos que declararon en la causa en la que se investiga un supuesto delito de agresión sexual del expolítico. Tras dos aplazamientos previos de sus citaciones, hoy tampoco habrá vista ya que la actriz ha confirmado que no se presenta a esta citación. Como justificación ante el juez Arturo Zamarriego, la defensa de Mouliaá ha presentado un informe médico, además de un recurso de reforma contra la decisión del juez de no suspender la citación de hoy.

Tres intento de declaración

Estas declaraciones, que estaban previstas inicialmente para febrero en los tribunales de instancia de Plaza de Castilla, en Madrid, fueron aplazadas dos veces, la última el pasado 27 de marzo,

Para ese día, el abogado de la actriz presentó un justificante médico asegurando que no podía asistir por tener que someterse a una intervención quirúrgica.

También la actriz solicitó suspender la segunda cita por motivos médicos, pero el juez Zamarriego rechazó su petición al no haber aportado Mouliaá el informe médico sobre su "supuesta enfermedad".

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Ante la segunda suspensión y para "evitar más dilaciones en el proceso", el juez dio tres días a las partes para informar si tenían algún impedimento acreditado para comparecer este viernes 24 de abril, la nueva fecha que acordó.

Errejón quiere "poner un límite a las difamaciones"

A su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla, el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón ha pedido que "la Justicia" haga a la actriz Elisa Mouliaá "responder por tantas mentiras y tantas difamaciones".

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"Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y por tantas difamaciones. Y solo espero que eso suceda más pronto que tarde", ha afirmado.

La defensa de Errejón había pedido un acto de conciliación y que Mouliaá le pagara una indemnización de 10.000 euros si no se retractaba de sus palabras. La actriz rechazó conciliar, por lo que dejó vía libre para que el exdiputado se querellara.

"Mouliaá reaccionó en su red social 'X', difundiendo afirmaciones falsas sobre Errejón respecto de la relación de éste con dichos testigos, con los que se habría comunicado, imputándole falsamente un delito de extorsión para que testificaran a su favor", explicaba cuando se querelló.

Además, recogía una serie de mensajes publicados por la artista en la citada red social. "No. Errejón se negó a entregar su móvil porque había extorsionado a dos de mis testigos. No inventéis la realidad", publicó Mouliaá en respuesta a las noticias publicadas por una serie de medios de comunicación.