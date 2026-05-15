Los reproches políticos han estado a la orden del día entre quienes se han acercado a la pradera para celebrar San Isidro

Isabel Díaz Ayuso se defiende de las críticas por su gira mexicana: "México no existió hasta que llegaron los españoles"

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San Isidro es un día en el que la capital se abarrota de gente por sus calles y sobre todo en la pradera. Madrileños y gente de otras partes de España e incluso de otros países porque a pesar de que el polémico viaje de Ayuso sigue siendo debate, la Casa de México ha recibido la medalla de honor por parte del Ayuntamiento de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida ha querido mostrar su apoyo a la presidenta públicamente haciendo referencia a la cooperación y a "trabajar unidos", pero ni dando bandazos conseguían de escapar de la polémica que aún sigue persiguiendo a Isabel Díaz Ayuso.

El alcalde madrileño pedía respeto y quería poder dejar a un lado los temas políticos pese a "no defender nunca la intolerancia", decía para la prensa a su llegada a la pradera. Ayuso tuvo que dar explicaciones de su viaje a México pese a las diferencias con su presidenta Claudia Sheinbaum, pero el Ayuntamiento ha enterrado el hacha de guerra y le ha concedido la medalla de honor.

Los duros golpes a Ayuso por parte del Gobierno

En la pradera también se han dejado ver otro tipo de caras políticas, concretamente del Gobierno quien no ha perdido la oportunidad para poder lanzar ese dardo a la presidenta: "Escucharemos algún chotis y no rancheras, aunque le hubiera gustado a la señora Ayuso este año", decía a la prensa Óscar López, ministro para la Transformación Digital y Función Pública.

La visita a México de Ayuso fue boicoteada por parte de un grupo que salió en protesta y que dejó en el silencio a la presidenta y de ello ha culpado al Ejecutivo, que también ha respondido: "Ayuso tiene montado el Circo de Sol, no el Circo del Sol, sino el Circo de Sol, mayo del 26 ha sido el mayo del ridículo de la señora Ayuso".

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Las palabras de Mónica García

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha felicitado la festividad "a los chulapos y a las chulapas" y ha puesto en valor la diversidad que, a su juicio, representa el pueblo madrileño. "Los madrileños nacemos donde nos da la gana", ha afirmado en declaraciones a la prensa.

También ha querido hacer una referencia a esa artillería mexicana que sigue cargando contra Ayuso: "Los pueblos originarios existían antes de que llegase Hernán Cortes igual que la ignorancia existía antes de que Ayuso abriera la boca". Unas palabras a las que también se unía la ministra de Sanidad, Mónica García: Echamos de menos aquí a la señora Ayuso, no en una fiesta popular como es San Isidro, en una fiesta madrileña. Entendemos que ella es más de Cancún que de Madrid".