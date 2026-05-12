La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura en el programa ‘En Boca de Todos’ que tuvo que cancelar su gira “sin ninguna duda” por una cuestión de seguridad

Ayuso adelanta su regreso de México por un "clima de boicot" del que culpa a Sheinbaum

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, recién llegada de su mediático viaje a México, ha denunciado en una entrevista para el programa ‘En Boca de Todos’, en Cuatro, que su regreso prematuro a Madrid se ha producido “sin ninguna duda” por una cuestión de seguridad. Asegura que la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, “boicoteó” cada uno de sus actos y denuncia que el Gobierno la abandonó en una situación de riesgo cuando, como presidenta autonómica y “representante del Estado”, subraya que deberían haber actuado.

“Yo he tenido que buscarme mi seguridad, el Gobierno no me ha protegido. El Gobierno sabe exactamente cuando yo me subo en un avión lo que llevo y lo que no llevo, y yo aun así me busqué mi propia seguridad, pero lo que yo no imaginaba es que la presidenta de México, desde allí, iba a echar fuego todos los días moviendo los instintos”, ha subrayado.

Isabel Díaz Ayuso carga contra Claudia Sheinbaum y el Gobierno de España

Denunciando la actitud de la presidenta mexicana, Ayuso ha señalado que ha puesto “en riesgo” no solo su seguridad y la de su equipo, sino también la de que quienes se hubieran reunido con ella, explicando que se vio obligada entonces a cancelar su gira por el país.

“Yo lo que no puedo hacer es seguir con una agenda donde no sé qué suerte podrían tener los que se vean conmigo”, ha subrayado, explicando que no pudo asistir a Monterrey, donde tenía previsto “un encuentro con más de 60 empresas”.

“Se ha perdido por culpa de una persona que ha puesto en riesgo mi seguridad y la de mi equipo”, ha dicho, lamentando los acontecimientos y expresando la situación vivida.

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Todo ello, ha recordado, “en un país en el que hay más de 130.000 desaparecidos aproximadamente, y a ti en una esquina acaban contigo y si te he visto no me acuerdo”.

Al respecto, ha subrayado: “Yo lo que no puedo es seguir yendo a un sitio donde cada vez que voy hay un escrache, hay un helicóptero, hay un recado… Y tener que estar pidiéndole a gente, como le he pedido, que me proteja”.

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“Yo no tengo que dar más explicaciones porque la gente que nos ha cuidado a mi equipo y a mí, –porque el Gobierno de España ni se ha molestado en llamar–, a las que les agradezco todo, se queda allí. Entonces, ¿qué hago? ¿Les expongo también? Lo que tengo claro es que, si el Gobierno no me ha puesto un duro en mi seguridad, mucho menos en nada más”, ha apostillado.

Isabel Díaz Ayuso defiende su viaje a México y denuncia su desprotección

Defendiendo su viaje al país, ha criticado: “Me he reunido con autoridades locales, he estado participando en una universidad, he estado realizando conferencias. Cuando uno va a las agendas de cualquier homólogo mío, de cualquier presidente de comunidad autónomo cuando hace estos viajes, son exactamente las mismas o eso pretenden. A mí se me niega hablar. Quieren que viva debajo de un puente, todo el día obsesionados con mi vivienda... ¿Dónde viven los demás? ¿Con quienes están casados? Yo si viviera debajo de un puente dirían que de quién es el puente, de qué siglo y sobre qué terreno a ver si se han recalificado las tierras. Y es así la historia de mi vida”, ha reprochado.

Además, ha añadido: “Tengo una operación de Estado porque Sánchez, hoy mismo, en una rueda de prensa, ante la OMS, como cada vez que viaja, no para de insultarme. Pero es que lo peor de todo es que mi Gobierno nos ha puesto en peligro y el Gobierno de la presidenta de la presidenta mexicana todo el tiempo porque no ha dejado de echar fuego en sus programas de televisión y, según avanzaban los días, han buscado el boicot de cada uno de mis actos”.

En esa línea, ha asegurado que la presidenta de México no ha dejado de alentar la animadversión contra ella, reiterando: “Ha estado alimentando en todo momento un ambiente contra mí absolutamente impropio de un gobernante contra un representante contra un representante del Estado español, que soy yo, porque los presidentes autonómicos somos representantes del Estado. ¿Tú te imaginas que eso se lo hace Milei a un presidente socialista? ¿Tú te imaginas que yo, en lugar de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, fuese la presidente de Cataluña? ¿Cómo se hubiese puesto el Gobierno? ¿Cómo, conmigo, se acepta que la presidenta de México durante todo mi viaje todas las mañanas me haya estado difamando y hablando del odio contra México? Porque hablo de la hispanidad, del mestizaje, del amor, el mestizaje y de la unidad de 600 millones de almas... Para ella eso es odio”.

Frente a ello, ha insistido: “El Gobierno, mi Gobierno, tenía que haber dicho ‘esta es una representante del Estado’, baje el tono, pero lejos de hacer eso, distintos ministros han aprovechado estando yo allí para echar más fuego desde aquí”.

Por último, ha cuestionado: ¿Por qué solo me pasa a mí? ¿Por qué soy yo la que tengo que dar, pelos y señales, de en cada minuto a ver el dinero dónde está? ¡Pero qué sinvergüenzas, si no paran de gastarse el dinero de todos los españoles en giras por todo el mundo! ¿Alguien le ha preguntado a Sánchez, –siete viajes o cinco que se ha metido a China, qué ha traído de vuelta? Y así con cada cosa”.

“Evidentemente, cuando uno viaja, tiene este tipo de agendas y siembra relaciones entre universidades, entre inversores… y lo que tú tienes que ver es una balanza completa. Yo no tengo embajadas. Yo no me dejo el dineral que se dejan otros presidentes. Es más, a Madrid es donde llega la inmensa mayoría de la inversión extranjera. Hablamos de casi el 70%. Digo yo que tendrá que ver con las palizas que también nos metemos por todo el mundo, porque una señora de Más Madrid se piensa que vas a un país que está en la costa y estás de vacaciones. ¿No sabe que nada más aterrizar directamente me fui a Guadalupe, que mi agenda ha sido impresionante, que va muchísimo más allá que sus líderes cuando viajan? ¿Yolanda Díaz se fue a Hollywood a qué, si no patrocinaba nada?”, se ha preguntado, añadiendo: “Yo por lo menos los Premios Platino los patrocino así”, ha dicho.

En ese sentido, ha zanjado la cuestión argumentando: “Es una inversión con un retorno. Son inversiones con retorno. ¿Qué inversiones hace un Gobierno que debe más de 70.000 millones de presupuesto público, que tiene 22 ministerios y ministerios en la sombra para tener asesores para acosarnos a los demás? Este Gobierno, que no mide, se vuelve de lo más liberal y respetuoso con el gasto público con mis viajes. Ojalá se aplicaran el mismo rasero para todo lo que hacen ellos”.