La defensa de la figura del conquistador español, Hernán Cortés, está en el origen de las protestas y manifestaciones contra Isabel Díaz Ayuso en México

Isabel Díaz Ayuso defiende la figura de Hernán Cortés y reivindica los "cinco siglos de mestizaje" entre España y México

Compartir







El viaje de Isabel Díaz Yuso a México continúa entre polémicas por su reivindicación de la figura del conquistador español Hernán Cortés, su forma de escribir el nombre del país, o las protestas y abucheos que sufre de parte de la población y el espectro político mexicano. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha llegado a preguntarse en público: "¿Para qué viene esta persona a México?". Este miércoles, una regidora del partido Morena protestó con una pancarta mientras la presidenta madrileña recibía un homenaje del estado y la ciudad de Aguascalientes.

Protestas en la calle

El último de estos episodios lo vivió Díaz Ayuso este miércoles en Aguscalientes. Allí, durante un acto en el que se le entregaba la Medalla de este estado, la regidora Martha Márquez, del partido Morena al que pertenece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha colocado en el centro del escenario con una pancarta en la que se podía leer 'No tenemos agua' y la organización del evento le ha reclamado reiteradas veces a la política hidrocálida que abandonara el escenario. A pesar de que el público la ha abucheado y le ha reclamado que se fuera para que pudiera intervenir Díaz Ayuso, ella ha tomado la palabra desde el estrado.

Márquez ha afirmado que el "único partido democrático" se llama Morena y ha asegurado que el gobierno de Aguascalientes ha utilizado a la presidenta madrileña para "vender la idea" de que en esa ciudad se "respeta la vida y la familia".

PUEDE INTERESARTE Los mitos de la historia de España caen en el olvido: de Hernán Cortés a Lope de Vega

En su intervención ha reivindicado a Claudia Sheinbaum, que ha "disminuido la pobreza en más de un 13%" y la ha contrapuesto al "grupo de políticos corruptos" que han "utilizado" a Ayuso y que le han dado un "reconocimiento".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Y aquí se le está festejando y se le está celebrando, discúlpeme, a una persona que no es mexicana. Mientras las familias de Aguascalientes están sin agua. Y estamos con el pueblo. Les guste o no les guste", ha insistido, al tiempo que ha advertido de que seguirán "tomando las calles".

La llegada de la presidenta madrileña al acto en el Teatro Morelos de la capital de Aguascalientes no ha estado libre de polémica. La mandataria española ha sido recibida por un numeroso grupo de manifestantes que le han abucheado al tiempo que le recriminaban por su apoyo al conquistador Hernán Cortés.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una diputada reprende a Ayuso en el aeropuerto

Horas antes, Ayuso era reprendida por la diputada mexicana del partido Movimiento Ciudadano (MC), Anayeli Muñoz, que le pidió reconocer "los abusos de la conquista" en un encuentro espontáneo en un aeropuerto, durante una de las paradas de su visita de 10 días a México.

En un diálogo amable pero tenso, tras su llegada a la ciudad de Aguascalientes, capital del estado homónimo del centro del país, Díaz Ayuso fue abordada tras bajar del avión por la legisladora, quien cuestionó sus posturas, en un vídeo que subió a sus redes sociales.

"Presidenta, la verdad yo no estoy de acuerdo con el reconocimiento que le van a entregar, yo sé que no es su culpa, se lo digo con mucho respeto", abrió Muñoz ante una atenta Díaz Ayuso, a quien el conservador Partido Acción Nacional (PAN), gobernante en Aguascalientes, le entregó una distinción.

"Creo que hay algunas expresiones que usted ha realizado contra las y los mexicanos con las que no estoy de acuerdo", continuó la legisladora mexicana.

"¿Pero los he insultado, los he ofendido?», respondió Díaz Ayuso, ante lo que Muñoz dijo que no, pero apuntó que "sí hay algunas expresiones con la reivindicación de la conquista, y sí creo que es importante reconocer los abusos".

Muñoz, quien viajó en el mismo avión que Díaz Ayuso, a manera de despedida le remarcó que "México es con X porque hemos visto que lo escribe con J. Gracias".

Duras críticas de Claudia Sheinbaum

Pero el choque más duro ha sido con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, del partido Morena, quien se preguntaba en público: "¿Para qué viene esta persona a México?", tiempo que señalaba: "¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adora a Hernán Cortés? En México. Pues si están medio trasnochados, ¿no?".

"A quienes reviven la conquista como salvación les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota", señaló la mandataria durante su discurso en la conmemoración de la Batalla del 5 de mayo en el central estado de Puebla.

El posicionamiento de la presidenta se da en medio de una renovada polémica sobre la memoria de la conquista, reavivada tras el evento encabezado por Díaz Ayuso en el Frontón México, organizado junto al productor Nacho Cano, tras la cancelación de un acto previsto en la Catedral Metropolitana.

En ese encuentro, la dirigente madrileña defendió que la conquista forma parte de un legado común y cuestionó las narrativas que, a su juicio, fomentan el “odio”,

La visita de Díaz Ayuso también generó protestas de colectivos indígenas, que denunciaron la exaltación del conquistador y exigieron una disculpa por los abusos cometidos durante la colonización.