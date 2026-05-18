Siguen a la baja las llegadas irregulares a España

Por vía terrestre, se han incrementado un 246,3% las llegadas tanto a Ceuta como a Melilla, pasando de 654 a 2.265 personas.

Cientos de miles de solicitudes presentadas en el primer mes del proceso de regularización extraordinaria de migrantes en España

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Un total de 6.782 migrantes han llegado en patera a España entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2026, un 52,2% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 14.203; mientras que han aumentado un 246,3% las llegadas por vía terrestre a Ceuta y Melilla hasta las 2.265 personas, según datos del Ministerio del Interior.

En total, el informe señala que 9.047 personas han llegado a España en estos primeros meses del año tanto por vía marítima como terreste de forma irregular, un 39,1% menos que en el mismo periodo de 2025, cuando fueron un total de 14.857.

De ellos, 6.782 han arribado por vía marítima, la mitad que en los mismos meses del año anterior y lo han hecho a bordo de 233 pateras (frente a las 382 de 2025).

Teniendo en cuenta los datos hasta el 15 de mayo, han bajado tanto las llegadas por mar a las Islas Canarias, pasando de 10.822 personas a bordo de 175 embarcaciones en 2025 a 3.018 personas a bordo de 36 pateras en 2026, lo que supone un descenso del 72,1%; como a las Baleares, donde han pasado de 1.591 a 1.535, un 3,5% menos.

Mientras, ha aumentado un 24,3% el número de migrantes llegados por mar a la Península, que han pasado de 1.786 a mediados de mayo de 2025 a 2.220 en el mismo periodo de 2026. Además, el informe refleja que no ha llegado ningún migrante por vía marítima a Ceuta (frente a los 3 del año pasado) y 9 han arribado a Melilla (frente al único migrante que llegó en los mismos meses de 2025).

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Por vía terrestre, se han incrementado un 246,3% las llegadas tanto a Ceuta como a Melilla, pasando de 654 a 2.265 personas. En concreto, un total de 2.187 migrantes han entrado a Ceuta por esta vía, un 265,7% más que en el mismo periodo de 2025 (cuando fueron 598) y 78 migrantes han llegado por vía terrestre a Melilla, un 39,3% más que el año anterior, cuando se registraron un total de 56.

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Las llegadas irregulares representan solo un 6 % del total de las entradas de personas extranjeras a España y muchas de las que arriban de esta forma son solicitantes de protección internacional que huyen de conflictos, persecución, violencia o graves violaciones de derechos humanos en sus países.