Expertos de la Universidad de Navarra esperan que el Papa León XIV deje en España un mensaje de unidad, paz y esperanza

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Expertos de Universidad de Navarra esperan que el viaje del Papa León XIV a España deje un mensaje de “unidad” frente a la “polarización” que divide a la sociedad española y que sea además “un chute de esperanza” para los católicos.

“Yo diría que primero la unidad entre los cristianos y cristianas, y la unidad también en la sociedad española, o sea, que superemos este movimiento de división un poco cainita, como diría Unamuno, y que, bueno, pues sepamos disfrutar de la convivencia que muchas veces hemos sabido disfrutar”, ha subrayado el profesor de Teología de la Universidad de Navarra, Pablo Blanco, este lunes, en un seminario web organizado por la universidad.

Blanco ha enmarcado la visita de Prevost en el contexto de “polarización” y “secularización” que afecta a España, y ha deseado que la visita del Pontífice sirva para “tender puentes” también entre los políticos. “El Papa León, por decirlo así, podría representar la política con mayúsculas, es decir, la política que busca el bien común y que no es partidista”.

La Iglesia, Europa y el mundo digital

En esta línea, el profesor de la Facultad de Comunicación, Francisco Javier Pérez-Latre, ha matizado que “la polarización a veces se da en la propia Iglesia” y que el Papa también tiene muy presente esa llamada a la unidad.

Además, Pérez-Latre cree que con este viaje León XIV quiere “hablar a Europa” con su discurso en el Congreso de los Diputados y espera que lance orientaciones sobre el mundo digital, la hiperconexión y la inteligencia artificial. “El Papa, desde Juan Pablo II, es ‘prime time’ y ha seguido siendo ‘prime time’ siempre”.

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“Desde mi punto de vista, tengo mucho interés en todo lo que va a decir sobre el mundo digital, sobre la IA. Creo que el Papa tiene ideas muy buenas. Señala la hiperconexión, el narcisismo y la polarización en las redes como elementos muy distorsionantes”, ha precisado.

Pérez-Latre también considera que León XIV dejará un fuerte mensaje de “paz”, especialmente tras las guerras en Oriente Medio, donde el Papa ha adquirido una estatura “extraordinaria” como líder defensor de la paz.

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A su juicio, la visita será: “Un chute de esperanza” para los católicos.

Canarias evocará el discurso de Lampedusa

Por su parte, la profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, Carolina Montoro, ha señalado que León XIV pondrá el foco en la situación del inmigrante como persona y no como número.

En este contexto, Pérez-Latre ha remarcado que: “El discurso de Canarias va a evocar el discurso de Lampedusa del Papa Francisco en 2013”.

Además, Montoro espera que el mensaje del Pontífice aporte “luz” sobre cuestiones como la inmigración, frecuentemente interpretadas desde una visión negativa o pesimista. “Que aporte luz sobre todo lo que se refiere a las personas, a la gran familia humana, porque de verdad estamos en una época en la que eso hace falta”.

La encíclica ‘Magnifica humanitas’ y la IA

Preguntados por la primera encíclica de León XIV, ‘Magnifica humanitas’, que se publicará en los próximos días, Pablo Blanco cree que el Papa quiere lanzar el “desafío antropológico” de “humanizar el mundo digital”, que muchas veces está dirigido por empresas dispuestas a lucrarse.

En la misma línea, Pérez-Latre ha destacado la importancia de una voz como la del Pontífice que “defienda lo humano” frente a esas grandes corporaciones que “tienen el tamaño de países”.

Además, ha advertido de un contexto internacional en el que: “Los estados están utilizando la IA para disparar”.