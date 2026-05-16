El presunto autor habría salido de la cárcel hace poco tiempo y habría buscado a Matías de Paula para vengarse

Investigan la muerte del cantaor Matías de Paula en un tiroteo en Badajoz: el presunto autor del disparo estaría ya identificado

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Fuentes de la investigación de la muerte del cantaor flamenco Matías de Paula, de 52 años, apuntan a un posible móvil sentimental. Al parecer, el fallecido y el sospechoso autor de los disparos habrían tenido conflictos en relación a la exmujer de este último, según 'El Mundo'.

Los posibles desacuerdos entre los dos podrían haber sido la causa de un ajuste de cuentas. El presunto autor habría salido de la cárcel hace poco tiempo y habría buscado así vengarse de Matías de Paula, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan otras hipótesis. El juez de guardia del caso ha decretado el secreto de las actuaciones mientras la Policía intensifica la búsqueda del autor de los disparos.

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El cantaor falleció poco después de recibir un impacto de bala

El ataque se produjo en la plaza Rafael Alberti, una zona muy transitada de en Villanueva de la Serena (Badajoz), alrededor de las 15:30 horas de la tarde. El cantaor quedó tendido en el suelo, gravemente herido por un impacto de bala, y falleció pocos minutos después. Hasta el lugar acudieron de inmediato efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y sanitarios del Servicio Extremeño de Salud, que intentaron reanimarlo sin éxito.

Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Badajoz, donde se le ha practicado la autopsia. Ahora, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de lo sucedido. Según fuentes de la investigación, el presunto autor del disparo estaría identificado pero no ha sido detenido. Los agentes han tomado declaración a varios testigos que estaban en la zona y están analizando las cámaras de seguridad para reconstruir sus últimos pasos.

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La familia pide respeto para este momento lleno de dolor

Artistas y aficionados al flamenco de todo el país han mostrado su dolor y consternación en las redes sociales, donde muchos han destacado la capacidad que tenía el cantaor para emocionar y transmitir con las canciones. Otros han destacado su humildad y su empeño por mantener la tradición flamenca en Extremadura.

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La familia, una de las sagas flamencas más reconocidas, llamada los Chucarros, ha pedido respeto y privacidad para estos momentos de profundo dolor. Matías era hijo del cantaor Diego Corraliza El Chucarro, hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández.