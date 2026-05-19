Su empresa habría recibido más de 400.000 euros en supuestos contratos simulados

Imputación a Zapatero, en directo: "Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra"

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Las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero han pasado del anonimato mediático a situarse en el centro de la investigación judicial sobre el caso Plus Ultra. Alejadas durante años tanto de la política como de la exposición pública, sus nombres han aparecido ahora vinculados a la causa después de que la empresa en la que participan fuese incluida en las diligencias que instruye la Audiencia Nacional por presuntos contratos irregulares de asesoría y comunicación.

Durante su comparecencia ante la comisión de investigación, el expresidente explicó cómo surgió la colaboración profesional entre él y la agencia vinculada a sus hijas. Según relató, el acuerdo contemplaba que él ejerciera labores de consultoría mientras ellas asumían tareas relacionadas con el marketing y la comunicación. Zapatero defendió además la profesionalidad de ambas y aseguró que nunca habían trabajado para administraciones públicas ni se habían beneficiado de influencias derivadas de su apellido.

Una pequeña empresa con seis trabajadores

Sin embargo, la investigación judicial pone ahora el foco sobre esa pequeña empresa, que cuenta con media docena de trabajadores y que, según las pesquisas, habría recibido más de 400.000 euros en supuestos contratos simulados. El juez de la Audiencia Nacional investiga si parte de esas operaciones formaban parte de una estructura destinada presuntamente al cobro de comisiones ilegales relacionadas con el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

En paralelo, el magistrado ha citado como investigado al propio Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Según las actuaciones judiciales, el entorno del expresidente —incluida la empresa relacionada con sus hijas— habría obtenido importantes beneficios económicos a través de labores de intermediación y asesoramiento vinculadas al caso.