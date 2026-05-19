Rodríguez Zapatero, de presumir de no tener "ni un solo escándalo" en su Gobierno a estar investigado por el rescate de Plus Ultra
El expresidente del Gobierno aprovechó su interrogatorio en la comisión del Caso Koldo en el Senado para presumir haber sido el único presidente sin un solo caso de corrupción en su gobierno
Todo sobre la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea plus Ultra
La investigación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta implicación en el cobro de comisiones ilegales por el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha supuesto un duro golpe a la imagen de limpieza del exdirigente socialista.
"He dudado mucho de decir esto, pero lo voy a decir"
La causa abierta contra él por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, ha permitido volver la vista atrás para recordar las palabras de Zapatero ante la comisión de investigación del Caso Koldo en el Senado el pasado 2 de marzo.
En aquella ocasión, el expresidente del Gobierno, aprovechó su interrogatorio para presumir haber sido el único presidente sin un solo caso de corrupción en su gobierno.
En una de sus réplicas, Zapatero aludió a su trayectoria en la vida pública y aseguró que “He dudado mucho de decir esto, pero lo voy a decir. Creo que soy el único presidente de gobierno de España que su etapa no tuvo ni un solo escándalo”.
Zapatero fue más allá al asegurar que “el problema no es lo que ha hecho Zapatero; lo ha hecho toda su vida con decencia, con respeto a la legalidad, con ningún requerimiento ni de la Agencia Tributaria ni de ningún órgano de este país”. Y terminó su declaración al respecto al rubricar tajantemente: “Todo así”.