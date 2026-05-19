Nuria Morán 19 MAY 2026 - 12:17h.

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Pocas horas después de conocerse la imputación al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales, 'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con el entorno más cercano.

El reportero Álvaro López ha podido hablar con una de las personas que más cerca ha estado de Zapatero durante el registro y que ha respondido al teléfono del expresidente ante las insistentes llamadas de este programa.

Aunque esta persona no ha querido confirmarnos si el imputado se encuentra en el despacho de la calle Ferraz, lo que sí ha querido contarnos es cómo se encuentra y cuál es el estado de ánimo del ex presidente del Gobierno.

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"Me dice que se encuentra bastante tranquilo, pero que se encuentra profundamente indignado y se desvincula de todos los delitos que le imputa la Audiencia Nacional", nos ha contado en directo Álvaro López.

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El juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, investiga al expresidente socialista

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press. Zapatero está citado a declarar el próximo 2 de junio para responder por supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otras.

Calama indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia de covid-19. Es la primera vez en democracia que un expresidente de Gobierno es imputado por la justicia.

La imputación ha sido decidida por el juez José Luis Calama que el pasado 3 de marzo asumiera la competencia sobre esta causa que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra, que fue desestimada por la titular del juzgado de instrucción número 15 de Madrid, que acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.

En 2024, Anticorrupción, junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, descubrió que el dinero del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que comparecer el próximo 2 d e junio por en la causa que investiga el juez de la Audiencia por supuestos delitos de cobros de comisiones ilegales en el rescate de la compañía aérea Plus Ultra, según fuentes jurídicas.