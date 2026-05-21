Zapatero negó en el Senado su implicación en el cobro de comisiones de Plus Ultra y no se pronunció sobre la empresa de sus hijas

El Gobierno ve "honorable" a Zapatero y no teme la reacción de los socios

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La imputación del presidente José Luis Rodríguez Zapatero no solo ha supuesto un golpe bajo para su imagen pública, sino también para todos sus aliados socialistas y en especial para el presidente del Gobierno Pedro Sánchez quien le defendió públicamente en la sesión del Congreso.

Feijóo ha pedido a Sánchez responsabilidades, incluso su dimisión, como ya hizo cuando se imputó a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán, entonces mano derecha del presidente. Pero desde el Gobierno siguen firmes con su decisión que seguir apoyando al expresidente, aunque sus aliados ya no les ofrecen su apoyo.

El juez José Luis Calama le ha imputado por el cobro de comisiones de la aerolínea Plus Ultra y le define como un exlíder de un país democrático que usaba su influencia supuestamente para enriquecerse, haciendo incluso negocios con dictaduras como el régimen chino o el de Venezuela para el intercambio de petróleos.

Vox pedía que se le retirase el pasaporte y tuviese que compadecer cada 15 días porque consideraban que había riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, una solicitud que el juez ha rechazado, pero que considera que él lideraba una red de influencias y comisiones ilegales en paraísos fiscales, interviniendo en el rescate de la aerolínea Plus Ultra que el gobierno Sánchez aprobó.

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Negó las acusaciones y no se pronunció sobre la empresa de sus hijas

En el auto, el juez ha detallado puntos claves que hace tres meses el expresidente ya negó con contundencia, sin saber que iba a explotar una polémica sobre el caso de la aerolínea Plus Ultra: "Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación", decía con una mirada fija y seria, sin nervios aparentes en su voz.

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Sin embargo, las declaraciones de hace unos meses del expresidente no cuadran con lo desarrollado por el juez que investiga su caso. El auto sostiene que era el presidente quien indicaba a sus socios la lista de clientes de esos supuestos trabajos de consultoría y después, esas mismas personas eran las que mandaban grandes cantidades de dinero a la empresa de sus dos hijas.

De esto también habló en el Senado y dijo no saber nada, prefirió no enfrentarse a estas acusaciones, pero los registros y los primeros análisis de los documentos de la empresa de sus dos hijas dicen todo lo contrario y podrían estar también implicadas en el caso de su padre.