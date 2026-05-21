El empresario Julio Martínez cambió el domicilio de Voli Analítica S.L. y ASP Rentas S.L. al concluir el último informe para la aerolínea

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Un chalé en Almería, comprado por Zapatero en 2007 y vendido en 2011, convertido en sede social de dos de las sociedades de su amigo Julio Martínez que cobraron de Plus Ultra. Se trata de un dato de especial relevancia para los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que investigan el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Un dato que afianza la idea de que Julio Martínez pudo ser el hombre de paja del expresidente en toda esta trama.

La noticia la adelantó el diario 'The Objective' y ha sido también confirmada por 'El Diario de Almería', al que el propio Zapatero confirmó en su día que este chalé "fue una compra precipitada porque no cumplía las condiciones de seguridad -al encontrarse en zona inundable- yque la vendieron años más tarde sin llegar a pisarla".

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El chalé está situado en la calle Tortuga Boba de El Playazo de Vera y fue adquirida por 440.000 euros en el año 2007 y vendida cuatro años más tarde por un precio inferior. El chalé tenía 250 metros cuadrados con seis dormitorios y cuatro baños.

En el marco de las diligencias previas por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales relacionada con Plus Ultra, se señala directamente a Voli Analítica como instrumento para la captación de fondos de la aerolínea y su primer domicilio social es precisamente la vivienda que José Luis Rodríguez Zapatero tenía en Vera. Antes fue la sede de Rentas Litoral Sociedad Limitada en manos de Manuel Martínez y después pasaría a llamarse Voli Analítica cambiando la administración única de la sociedad a su hermano Julio Martínez. Voli Analítica percibió 99.000 euros de Plus Ultra en concepto de servicios de consultoría.

No fue la única sociedad de los hermanos Martínez que tuvo domicilio fiscal en el chalé de Vera. Ocurre igual con APS Rentas SL, creada en 2010 en Mérida con un capital de 10.000 euros y dedicada a la explotación de bienes inmuebles. En 2016 pasó a manos de Manuel Martínez, en 2018 cambió su sede al antiguó chalé de Zapatero y en 2020 pasó a tener a Julio Martínez como administrador. Tanto Voli Analítica como APS Rentas SL dejaron de tener el domicilio social en la urbanización residencial de El Mirador de Vera en enero de 2024 cuando el empresario Julio Martínez decidió inscribirlas en el polígono industrial de Elda en Alicante, modificación que coincide en el tiempo con la finalización del último informe para la aerolínea elaborados por Análisis Relevante. informa el Diario de Almería.

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Pero la cadena de pagos recogida en el informe de la UDEF de Caletón Consultores a Voli Analítica, antes del cambio de domicilio social a Alicante, ha situado en el epicentro de la trama económica a esta mercantil que se constituyó en la que fuera vivienda vacacional de Zapatero en Almería.