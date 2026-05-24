La empresa de las hijas de Zapatero fue fundada en 2019 y tenía poco más de 200 seguidores

Zapatero y sus hijas, principales beneficiarios de la red de Plus Ultra, según la UDEF

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La UDEF sitúa al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como líder del caso Plus Ultra. Una trama de la que supuestamente se habría beneficiado principalmente su familia, concretamente sus hijas, a través de la empresa What The Fav. La compañía triplicó sus ingresos tras el rescate de Plus Ultra: pasaron de facturar 155.000 euros a casi 500.000 en tan solo cuatro años.

La empresa de las hijas de Zapatero fue fundada en 2019. Con poco más de 200 seguidores hasta el martes, la sociedad expone su línea de negocio y sus clientes. Entre ellos, aparece Zapatero y dos empresas investigadas por el juez Calama: una de ellas es Gate Center. En cinco años, transfirió a What The Fav más de 170.000 euros.

El juez Calama sospecha que podría haberse usado para canalizar pagos

También es llamativa la interacción de la empresa Inteligencia Prospectiva, que de 2021 a 2024 les abonaron más de medio millón de euros pese a tener ingresos casi nulos y pérdidas de 850.000 euros. A estos pagos se suman los más de 200.000 euros de la otra pata clave en el auto judicial: la consultora Análisis Relevante de Julio Martínez, para la que trabajaba Zapatero bajo la condición de que estuviesen sus hijas.

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Para el magistrado, la sociedad de las hijas podría ser instrumental por múltiples incoherencias empresarias. El juez Calama sospecha que podría haberse usado para canalizar pagos por gestiones del rescate de Plus Ultra. Los tres pagadores de What The Fav señalados habrían ingresado el 60% de la facturación en un lustro de vida de la agencia, de los que casi medio millón se habrían transferido a las cuentas personales de las dos hijas en las que Zapatero aparece como autorizado.