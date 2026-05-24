En la fotografía se ve al dueño de Plus Ultra celebrando con su CEO el rescate de la compañía

La presunta trama de Plus Ultra recurrió a Zapatero por ser "pro Sánchez y pro Maduro": "El fin justifica los medios"

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La imagen de ostras y champán ya se ha convertido en una de las fotos clave del proceso judicial en el que el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero está imputado. En la fotografía se ve al dueño de Plus Ultra celebrando con su CEO el rescate de la compañía supuestamente gracias a la mediación de Zapatero.

Esa foto se la envía a Julio Martínez Martínez, que llaman Julito, el amigo personal del expresidente del Ejecutivo y supuesto testaferro en la conversación. Julio dice: "Aviso para navegantes la SEPI no aprueba estos gastos". Y le contestan: "Tranquilo, eso sale del 1%". "Entonces, aprobado", sentencia Julito. Esto es lo que, según los investigadores pagó la aerolínea a Zapatero a través del propio Julito.

La referencia a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se hace porque este organismo es el que otorgó la ayuda a Plus Ultra con un dinero procedente del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). La solicitud formal de la ayuda presentada por Plus Ultra ante la SEPI fue el 1 de septiembre de 2020. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la concesión el 9 de marzo de 2021.

Los mensajes que intercambiaron los máximos dirigentes de Plus Ultra

Los agentes de la UDEF inciden en los informes preliminares en que los responsables de la aerolínea, que recibió un rescate de 53 millones de euros en 2021, abrieron dos vías de influencia con ese objetivo: una a través de Zapatero y otra con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Según los mensajes plasmados en el informe, Rodolfo Reyes --exconsejero de la compañía-- preguntó a Martínez Sola cómo llegar "a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento, etc.", a lo que el presidente de Plus Ultra contestó que el CEO, Roberto Roselli, "director financiero", se lo había comentado ya: "Me lo estuvo comentando Roberto, lo he lanzado por dos vías".

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Dos vías para conseguir el rescate: Ábalos o Zapatero

"Delcy que llame a Ábalos", le sugirió Reyes en alusión a la dirigente venezolana, en mensajes extraídos de su teléfono móvil por las autoridades de Estados Unidos y aportados a la investigación. "O alguien con Zapatero", apuntó a continuación Martínez Sola.

La Policía señala que en esa misma conversación Reyes le comentó: "Sirve pa' algo ese 'señor'". Martínez Sola expresó que Zapatero "es pro Sánchez" y que "el fin justifica los medios". "Y pro Maduro", añadió el exconsejero, que le comentó que iba a preguntar "por sus amigos en Caracas" y que "crisis es oportunidad" y tenían que "encontrarla".

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La UDEF señala que la trama buscó tener influencia en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid en mayo de 2021 para investigar la concesión de la ayuda a la aerolínea.