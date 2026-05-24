Zapatero y sus hijas, principales beneficiarios de la red de Plus Ultra, según la UDEF

El Informe de la UDEF: Zapatero y sus hijas, principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra

La presunta trama de Plus Ultra recurrió a Zapatero por ser "pro Sánchez y pro Maduro": "El fin justifica los medios"

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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno durante la pandemia, según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Se trata de un segundo informe de la UDEF sobre la investigación que se sigue sobre este caso, en el que Zapatero tendrá que declarar ante el juez el 2 de junio en calidad de investigado.

"El principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad WHATHEFAV, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa, justificándose nuevamente el trasvase de fondos a partir de contratos que servirían como mera justificación documental", dice la UDEF.

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En otro informe de la UDEF, al que ha tenido acceso EFE, se recogen conversaciones entre Plus Ultra y sus abogados respecto al procedimiento judicial que se seguía en un juzgado de Madrid sobre el rescate a esta aerolínea y el pago de "mordidas", sobre las que se investiga a Zapatero.

Hablaban de boicotear la investigación judicial

Una de esas conversaciones es la que mantuvieron el 20 de mayo de 2021 Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra cuyo volcado del móvil aportó una agencia estadounidense, y su abogado Miguel Palomero, en la que se hablaba de "hacer un Kitchen Gabinet" para boicotear la investigación judicial. En concreto, según recoge el informe policial, Palomero le indicaba a Reyes que al día siguiente va a preguntar para que le digan "de la juez del 15, cómo es", en alusión a la instructora del caso, Esperanza Collazos.

"La instrucción es muy importante", subrayaba el abogado, que presumía además de que "la fiscal jefa es amiga". "Hay que cortar esto", remarcaba Palomero, a lo que Reyes le respondía que "absolutamente" y le instaba a hablar "con Julio" para cortarlo, sin especificar si se refería a Julio Martínez -presidente de la aerolínea-.

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"Hay que hacer un Kitchen Gabinet", zanjaba el letrado en referencia a la supuesta trama parapolicial pagada con fondos reservados que la cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy montó para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y su familia en 2013 para conseguir documentos del caso Gürtel.

El informe de la UDEF también revela otra conversación entre Reyes y el abogado Santiago Fernández Lena, en el que el primero reenvía unos mensajes de otro letrado dejando entrever que pudiera tener influencia al manifestar: "La fiscal jefa es amiga".

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Las conversaciones recogidas por la UDEF

Asimismo, la UDEF recoge conversaciones de directivos de Plus Ultra que indican que los próximos pasos pasan por apurar o presionar a Zapatero para agilizar el rescate de la aerolínea en plena pandemia y lo hizo en los términos "meterle chola al Zapa”, para que Julio Martínez Martínez, "cabeza visible de la red de influencia", agilizara la tramitación con la SEPI.

“Hoy hablaremos con el tocayo. Igual hay que ver cuando nos contacte el SEPI para ir conversando y aclarando dudas, pero con el tocayo tenemos que hacer que eso pase rápido”, debido a la delicada situación económica de la empresa También incluye la UDEf en su informe un mensaje del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, con Rodolfo Reyes, a quien le dice haber tenido una "conversación satisfactoria" con Manuel Fajardo, hombre de confianza de Zapatero en Venezuela.

Martínez Sola le asegura a Rodolfo Reyes que se ha sorprendido por la rapidez de los acontecimientos y que incluso ha tenido que cambiar la foto de su perfil en la que sale con unos tirantes españoles, ya que le va a llamar directamente Zapatero.

"Que me llama Zapatero. He tenido que cambiar mi foto de perfil. Jajajaja. Los tirantes españoles Jajajaja", dice. La conversación entre ambos finaliza indicándole Rodolfo Reyes: "Ya vi que estás muy corporativo en tu foto de perfil", a lo que Martínez Sola le responde: "Pondré la de mr bean. Es igual a Zapatero", en referencia al actor británico Rowan Atkinson.