El 'Kit Zapatero': así se pudo detectar la caja fuerte del expresidente

Hablamos con Antonio Durán, gerente de una tienda de espías, sobre los diferentes objetos que existen para ocultar llaves, documentos o dinero

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La aparición de una caja fuerte oculta en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha aumentado la expectación sobre el 'Caso Plus Ultra'. Según se ha comentado en 'La Mirada Crítica', agentes de la UDES localizaron un compartimento oculto en el inmueble de la calle Ferraz, donde además se incautaron ordenadores, documentación y varios dispositivos electrónicos.

El gerente de una tienda de espías nos enseña objetos pensados para esconder llaves, documentos o dinero

Esta escena ha servido para mostrar cómo trabajan los especialistas en la localización de escondites doméstico. Ha intervenido Antonio Durán, gerente de una tienda de espionaje, para presentar el irónico “kit Zapatero” compuesto por determinados bienes de su comercio.

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“Hay muchas formas de localizarla. Sobre todo, hay cuerpos especiales que lo hacen con detectores de metales”, ha explicado Durán mientras mostraba distintos objetos cotidianos adaptados para ocultar dinero, llaves o documentación. Entre ellos figuraban maceteros con compartimentos secretos, libros y pequeños recipientes camuflados como saleros. “Las llaves podrían estar perfectamente guardadas en este macetero”, ha señalado el experto, enseñando un escondite integrado en la maceta.

Según ha detallado Durán, este tipo de cajas deben ir “bien empotradas en la pared para que no queden a la vista”. También ha explicado que muchas de estas cajas fuertes ocultas son más sofisticadas en apariencia que en resistencia real. “Es sofisticada visualmente, pero muy débil, porque está pensada para que no la encuentres a simple vista”, ha afirmado. Una vez localizada, el gerente considera que abrirla resulta relativamente sencillo para las unidades especializadas.

El experto ha mostrado en directo otros artículos empleados para ocultar objetos sensibles, como una vela con doble fondo capaz de esconder un teléfono móvil de pequeño tamaño. “Esto vale 40 euros y sirve para desecharlo fácilmente”, ha mostrado un miniteléfono analógico sin aplicaciones de mensajería que guardaba en dicha vela con doble fondo.