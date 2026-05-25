Malena Guerra 25 MAY 2026 - 21:44h.

Análisis relevante cobró de Plus Ultra a medida que avanzaba en la negociación para conseguir el rescate.

El sumario de Zapatero por el 'caso Plus Ultra', en directo: la Policía encontró 286.070 euros sin declarar escondidos en casa del empresario Julio Martínez

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Pedro Sanchez se muestra tranquilo, mientras los datos que aporta la investigación hablan por sí solos. Solo detalles algunos de los más relevantes impresionan. Zapatero pudo haber ingresado cerca de 4 millones de euros en 5 años, entre 2020 y 2025.

En la trama estarían implicadas, según la UDEF, entre 15 o 20 sociedades mercantiles, consultoras, sociedades instrumentales o empresas vinculadas a terceros países. En cuanto a los países implicados, además de España aparecen Venezuela, China, Perú o Emiratos Árabes. Y las operaciones estarían relacionadas con el petróleo, el oro, divisas, compraventa de activos y afectaría también a sumistro de alimentos.

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Análisis relevante cobró de Plus Ultra a medida que avanzaba en la negociación para conseguir el rescate. El primer pago fue de 6.000 euros cuando los directivos de Plus Ultra consideraron que el contacto con la SEPI y los ministerios implicados había sido positivo. Mas de 62.000 euros, la mayoría cuando consiguieron el primer pago del rescate (19 millones).

Entre 2023 y 2025, casi 247.000. Y tras el cobro de totalidad del rescate hay pagos directos e indirectos de un millón y medio a través de sociedades controladas por el lugarteniente de Zapatero, Julio Martinez, que se desviaron por una nueva empresa pantalla creada para la ocasión llamada Caleton Consultores.

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La trama utilizó la boutique financiera, un entramado opaco para pagar también a Zapatero a través de, al menos, cinco empresas interpuestas casi 2 millones de euros. Una sola de esas empresas, Inteligencia Prospectiva administrada por los hermanos venezolanos Amaro Chacón no tenía actividad comercial, pero movió 2 millones y pagó un 1.200.000 a Zapatero y sus hijas.

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174 transferencias de MIMO Advisor

Pero hay otros dos millones que entraron en la cuenta que Zapatero comparte con su mujer. 174 trasferencias de otras sociedades como MIMO Advisor, de su amigo chino Miguelito Duch. La coartada, estudios y asesoramiento, meras simulaciones documentales según la UDEF. Ahí la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcazar y Cristobal Cano que trabajaba para Julio Martinez, daban cobertura con facturacion falsa, presuntamente.

Ademas de Plus Ultra, los socios de la trama abrieron otros negocios con la supuesta influencia de Zapatero. Se introdujeron en el Programa Estatal de Abastecimiento de Alimentos en Venezuela, la venta de crudo venezolano a empresas chinas de carácter estatal del Partido Comunista o la explotación de minas de oro y níquel en Venezuela.