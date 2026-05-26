Robles ha subrayado la firme creencia de España “en el multilateralismo, porque es esencial y básico para la convivencia

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reivindicado este martes el multilateralismo, el derecho internacional y el vínculo de España con la OTAN, pero ha rechazado "relaciones de imposición" entre aliados.

“No creemos en relaciones de imposición. Creemos en una relación de aliados serios y comprometidos”, ha asegurado la ministra durante la inauguración de las segundas Jornadas Geopolíticas del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), que se celebran en La Granja de San Ildefonso (Segovia) hasta el próximo jueves y en las que también participan los exministros Ana Palacio y Josep Borrell.

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Robles ha subrayado la firme creencia de España “en el multilateralismo, porque es esencial y básico para la convivencia, al igual que en el respeto a las normas y al derecho internacional”, y ha advertido de que no se sigue el camino de la paz si no se respetan las normas básicas o si cada país considera que puede marcar las reglas de juego en función de su potencia armamentística.

Ucrania y el Estrecho de Ormuz

Asimismo, ha ejemplificado el compromiso de España con la organización atlántica con los más de 4.000 militares españoles desplegados en misiones de paz en todo el mundo y bajo el paraguas de la legalidad internacional, 700 de ellos en Líbano, y ha remarcado que el Gobierno cree "firmemente en la Alianza Atlántica y en el vínculo transatlántico".

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Por otra parte, la ministra ha calificado como “un fracaso” la entrada en el quinto año de guerra en Ucrania tras la invasión rusa de 2022 y ha reflexionado sobre que el número de muertos en ambas zonas de la frontera supone "un toque de atención a todos”.

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También ha incidido en la situación de Oriente Medio, con una guerra de la que aún no se sabe "muy bien por qué se inició", en la que aún no se han cumplido los objetivos y un alto el fuego del que se desconoce "si va a ir hacia delante o hacia atrás”, con un bloqueo en el Estrecho de Ormuz, que “no existía antes del conflicto”.