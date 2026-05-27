Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
España

Los agentes de la UCO salen de la casa de Cerdán en Milagro, en Navarra con maletas y cajas

ff0f3e81b35debe29f6ec245a9a33579d211503b
Los miembros de la UCO han salido de la casa a las tres de la tarde. Europa Press
Compartir

 Ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han salido a las 15:00 horas de la casa del exdirigente socialista Santos Cerdan en la localidad navarra de Milagro con seis mochilas, dos maletas y dos cajas que han introducido en tres vehículos que estaban aparcados en la entrada de la vivienda.

Los agentes han registrado la casa familiar del exdirigente socialista desde primera hora de este miércoles y en presencia del propio Santos Cerdán.

915a1004045d6382286255598080ae9e247c02e7
Maletas y cajas que han introducido en tres vehículos que estaban aparcados en la entrada de la vivienda. telecinco.es
PUEDE INTERESARTE

Al salir, portaban seis mochilas negras, dos maletas del mismo color y dos cajas de cartón

La casa ha permanecido en todo momento con las persianas bajadas salvo un instante, a media mañana, cuando ha habido un pequeño movimiento de una de las persianas que daban a la fachada ante la que se congregaban los medios de comunicación.

Los miembros de la UCO han salido de la casa a las tres de la tarde, en el momento de más calor del día, cuando el termómetro marcaba 33 grados en la localidad.

b801aa7e6b22376c4c17942a28addd3e6bb4a3e4
Los agentes de la UCO salen de la casa de Cerdán en Milagro con varias maletas y cajas. telecinco.es
PUEDE INTERESARTE

Diez minutos después de la salida de los agentes, la puerta del garaje de la vivienda se ha abierto y Cerdán ha salido solo en su vehículo.

Este registro se enmarca en la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales.

Temas