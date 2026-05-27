Los agentes de la UCO salen de la casa de Cerdán en Milagro, en Navarra con maletas y cajas

Los agentes han registrado la casa familiar del exdirigente socialista desde primera hora de este miércoles

El juez Santiago Pedraz busca en la sede del PSOE en Madrid el rastro del dinero pagado a Leire Díez

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Ocho agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han salido a las 15:00 horas de la casa del exdirigente socialista Santos Cerdan en la localidad navarra de Milagro con seis mochilas, dos maletas y dos cajas que han introducido en tres vehículos que estaban aparcados en la entrada de la vivienda.

Los agentes han registrado la casa familiar del exdirigente socialista desde primera hora de este miércoles y en presencia del propio Santos Cerdán.

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Al salir, portaban seis mochilas negras, dos maletas del mismo color y dos cajas de cartón

La casa ha permanecido en todo momento con las persianas bajadas salvo un instante, a media mañana, cuando ha habido un pequeño movimiento de una de las persianas que daban a la fachada ante la que se congregaban los medios de comunicación.

Los miembros de la UCO han salido de la casa a las tres de la tarde, en el momento de más calor del día, cuando el termómetro marcaba 33 grados en la localidad.

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Diez minutos después de la salida de los agentes, la puerta del garaje de la vivienda se ha abierto y Cerdán ha salido solo en su vehículo.

Este registro se enmarca en la investigación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, al exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes por presuntos pagos irregulares a la exmilitante socialista Leire Díez por su presunta labor para desbaratar procedimientos judiciales.