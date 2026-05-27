El calendario judicial del entorno de Pedro Sánchez se complica con el arranque de los juicios y declaraciones

Iñigo Yarza 27 MAY 2026 - 15:54h.

En junio, Begoña Gómez ha sido citada por el juez Peinado, mientras que su hermano, David Sánchez, declarará a finales de ese mes

La UCO interviene en la sede del PSOE correos, libros contables, reuniones y viajes de investigados en el 'caso Leire'

Compartir







El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta las próximas semanas un verdadero infierno judicial por el inicio de varios procedimientos en los tribunales que afectan a su entorno político, institucional y familiar como es el caso de su esposa, Begoña Gómez o su hermano.

La mujer y el hermano de Pedro Sánchez, ante la Justicia

El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, comienza este jueves. Su declaración no está prevista hasta la fase final del proceso, a partir del 4 de julio.

Pocos días después, el 9 de junio, deberá comparecer en los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El juez Juan Carlos Peinado la ha citado para comunicarle formalmente su condición de investigada y su futura apertura de juicio. El magistrado ha advertido de que, si no acude voluntariamente, podrá ordenar su conducción forzosa por la Policía.

La semana siguiente será el turno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, citado a declarar los días 17 y 18 de junio ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Será su primera intervención pública tras conocerse que figura como investigado en la pieza que analiza el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Permanece también pendiente la sentencia del caso Koldo, relativo a la compra de mascarillas durante la pandemia, en el que han sido juzgados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. La resolución se espera para mediados de junio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A todo ello se suma la evolución del caso de Leire Díez, exmilitante socialista y considerada “fontanera” del PSOE, investigada por su presunta participación en una trama destinada a influir en procedimientos judiciales que podrían afectar al partido o al Gobierno.