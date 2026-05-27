Malena Guerra 27 MAY 2026 - 21:51h.

El coronel Balas y sus agentes han tomado declaración a los compañeros que recibieron la orden de investigarles

Las conversaciones de Leire Díez en el auto que señalan a Pedro Sánchez: "Si imputan a Begoña Gómez, el presidente dice que se limpie todo"

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Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han entrado este miércoles en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil para recabar los expedientes disciplinarios abiertos a mandos que investigan al PSOE. La operación se enmarca en el caso Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, y que también ha llevado a los agentes a acceder a la sede del PSOE en Ferraz a primera hora de la mañana, para requerir información por los pagos vinculados a la exmilitante socialista.

La de la Dirección de la Guardia Civil ha sido una de las intervenciones más llamativas, en el que ha estado el teniente coronel Balas y sus guardias para tomar declaración a sus compañeros de régimen disciplinario, que recibieron la orden de investigarles a ellos y a sus mandos de la UCO.

El juez dice que la orden la dio la directora de la Guardia Civil, impulsada o engañada por la presunta trama delictiva, con acusaciones falsas de filtraciones porque sabían perfectamente que no había sido el entorno de la UCO, pero dice que buscaban neutralizar la investigación.

También han tenido que tomar declaración a las víctimas, a esos jefes que les protegieron de las presiones. Los periodistas han sido testigos durante todo este tiempo de caras largas y nerviosismo de la directora de la Guardia Civil y de la cúpula durante la toma de posesión del general jefe de Madrid.