El rastro del dinero negro de Venezuela en Suiza y Francia llevó hasta Plus Ultra y Zapatero

Malena Guerra 27 MAY 2026 - 21:35h.

El rescate de Plus Ultra, con dinero público español, podría estar sirviendo para blanquear el saqueo de fondos venezolanos.

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El origen del caso que ahora afecta a Zapatero está en la investigación de Suiza y Francia que estaban siguiendo el rastro de dinero negro procedente de Venezuela. Ahí es donde detectan que el rescate de Plus Ultra, con dinero público español, podría estar sirviendo para blanquear el saqueo de fondos venezolanos, del programa de alimentos o del tráfico de materias primas.

La idea es la siguiente. Ese dinero de dudosa procedencia se pudo disfraza de préstamo a Plus Ultra. Después, Plus Ultra pide un rescate del Estado español por los efectos de la pandemia. Recurre, supuestamente a Zapatero y el Gobierno lo concede. Les dan 53 millones de dinero limpio, y con una parte devuelven el préstamo de dinero negro, que queda ahora blanqueado.

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El juez habla de desviación planeada para apropiarse de dinero procedente de la ayudas publicas.

A los 9 días de autorizarse la primera entrega del rescate, se movieron los primeros 6 millones hacia paraisos fiscales.

Otros 10 millones tardarían seis meses porque, entre medias, hubo una orden cautelar de suspensión de la entrega del rescate que la fiscal del caso logró enderezar y acabó entregándose.

El dinero llegó a cuantas opacas de Suiza Gibraltar Montenegro o Mauricio. Quién lo movió fue una organización trasnacional de blanqueo de capitales a gran escala. Rodolfo Reyes, mayor accionista de Plus Ultra, les contrató porque con el dinero limpio del rescate podía lavar el que tenía sucio. Entre las actividades ilícitas a las que se dedicaba dice la UDEF que utilizaba sus aviones y otra compañía de carga para traficar con el oro del Banco Central de Venezuela a Turquía y 8 toneladas a Dubái.

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También de fondos públicos del petróleo y de la distribución de alimentos. Y cómo le estalló a Zapatero. Por los blanqueadores, entre ellos su amigo venezolano que le llamaba zorro. El abogado español , denominado seudobanco de la trama y el banco del jefe, Julio Martínez, presunto testaferro del expresidente.