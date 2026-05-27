El despacho de Leire Díez se encontraba en la calle Diego de León y justo enfrente estaba el de Julio Martínez

Los agentes de la Guardia Civil salen de la sede del PSOE tras 12 horas de registro

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El PSOE sigue recuperándose de la trama del caso Koldo cuando hace unos días se conocía la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y, aunque los socialistas le respaldaron al conocer la noticia, los socios del Gobierno han decidido no mostrarse tan confiados según se han ido conociendo más detalles sobre la red de tráfico de influencias relacionada con Plus Ultra.

Los investigadores han revelado que las tramas que persiguen al PSOE estaban más relacionadas de lo que parecían ya que, en la calle Diego de León, en Madrid, concretamente en el número 36 estaba el despacho de Leire Díez, donde mantenía reuniones con uno de los implicados, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Y justo en frente, en el número 35 de la misma calle estaba el despacho de Julio Martínez, supuesto testaferro de Zapatero

Este miércoles la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede del PSOE en Ferraz para requerir información sobre el caso de Leire Díez que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Allí los agentes han estado alrededor de 12 horas y han intervenido correos, libros contables, reuniones y viajes de los investigados en el caso.

Las sospechas del juez Santiago Pedraz

El juez Santiago Pedraz ha pasado de investigar supuestas mordidas en contratos públicos a intentar esclarecer una presunta trama para desbaratar procedimientos que afectaban al PSOE o al Gobierno, con supuestos pagos del PSOE a esta exmilitante socialista.

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El magistrado ha enviado a la Guardia Civil a la sede del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, a requerir documentación y ha imputado en el procedimiento al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y a la gerente del PSOE Ana María Fuentes, al sospechar de pagos irregulares a Leire Díez por sus supuestas maniobras.