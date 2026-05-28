Compartir







'La mirada crítica' ha localizado en exclusiva a la mujer más buscada del momento, Leire Díez. La mujer de la que partiría toda la telaraña de corrupción que investiga el juez Pedraz ha hablado con nuestro compañero Jesús Albarracín.

Nuestro compañero le ha preguntado por el registro de la Unidad Central Operativa en la sede del PSOE y por su implicación en la trama.

Leire Díez ha hablado en exclusiva con 'La mirada crítica'

"No sé nada. No os puedo atender", ha respondido amablemente prefiriendo no hacer declaraciones la respecto.

El 'caso Leire', que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido.

La investigación del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre la presunta trama creada para entorpecer investigaciones judiciales que perjudicaran al PSOE y al Gobierno salpica a excargos socialistas, a la gerente del partido y a otros personajes no tan conocidos.

Según el auto de Pedraz, la exmilitante Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, los exdirigentes del PSOE Santos Cerdán y Gaspar Zarrías y al abogado Ismael Oliver son los principales investigados por presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y contra las instituciones del Estado.