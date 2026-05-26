Consultor de comunicación de Zapatero: "Está consternado, pero ve disparatadas las acusaciones"

Arroyo asegura que las joyas y otros objetos de valor encontrados en la caja fuerte proceden de "regalos y herencias familiares"

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En medio de las investigaciones al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por su implicación en el 'Caso Plus Ultra', el consultor de comunicación de Zapatero, Luis Arroyo, ha intervenido en 'La mirada crítica' para dar una versión cercana al expresidente y defender su actuación frente a los indicios por los que se le investiga. Aunque ha matizado que no habla oficialmente en nombre de Zapatero, sí reconoce estar “autorizado” por el expresidente para trasladar determinadas explicaciones.

La entrevista ha partido de un análisis sobre el papel de figuras clave en el ascenso de Pedro Sánchez dentro del PSOE: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y el propio José Luis Rodríguez Zapatero. Según el relato expuesto en el programa, Ábalos fue determinante en el regreso de Sánchez a la Secretaría General del PSOE, mientras que Santos Cerdán consolidó posteriormente su poder dentro del partido. La aparición de investigaciones policiales y judiciales habría alterado ese equilibrio interno, dejando a Sánchez cada vez más aislado políticamente. En ese escenario, Zapatero aparece vinculado a las investigaciones sobre el rescate de Plus Ultra, aunque desde su entorno rechazan de forma tajante cualquier implicación delictiva.

Arroyo asegura que las joyas y otros objetos de valor encontrados en la caja fuerte proceden de "regalos y herencias familiares"

Luis Arroyo ha descrito el impacto personal que las investigaciones habrían tenido sobre el expresidente y su familia. Según ha explicado, la autorización judicial para revisar correos electrónicos y documentación vinculada tanto a Zapatero como a sus hijas habría supuesto una auténtica conmoción familiar.

Arroyo asegura que las hijas del expresidente trabajaban con él en tareas organizativas y de apoyo relacionadas con conferencias, viajes internacionales y actividades desarrolladas desde 2012. Arroyo ha defendido que no se trata de personas ajenas al entorno profesional del exmandatario, sino de colaboradoras habituales. “De la noche a la mañana tienes que interrumpir toda tu vida”, afirma Arroyo, quien describe a Zapatero como una persona “combativa”, aunque reconoce que se encuentra “consternado”.

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Otro de los asuntos que se abordaron en la entrevista fue el hallazgo de joyas y objetos de valor en una caja fuerte. Luis Arroyo sostiene que dichas joyas proceden de “regalos y herencias familiares”, de familiares de Zapatero y de su esposa, Sonsoles Espinosa. Además, justifica que la caja fuerte estuviera ubicada en una oficina y no en su domicilio.

No obstante, también se planteó la duda sobre si algunos regalos podrían corresponder a obsequios recibidos durante su etapa institucional, lo que abriría interrogantes sobre su consideración como patrimonio público. Arroyo ha evitado entrar en detalles legales y se ha limitado a señalar que, según Zapatero, el origen de las joyas puede acreditarse.

Además, Arroyo rechaza el contenido del informe policial que situaría al expresidente dentro de una supuesta estructura jerarquizada relacionada con el caso investigado. El consultor califica de “disparate” la hipótesis de que Zapatero liderara una organización delictiva y criticó que las conclusiones se sustenten, según él, en “conjeturas” y conexiones débiles.

Arroyo también ha mencionado a Gertrudis Alcázar, secretaria del expresidente, para ilustrar lo que considera una interpretación exagerada de conversaciones y gestiones administrativas convertidas ahora en indicios de criminalidad. “Cualquiera que lo mire con objetividad se da cuenta del disparate”, insiste.