Califica de "cateto" el que piense "que aquí haya gente que lo que quiera es quedarse en su rincón y creer que con eso va a ir mejor"

García Page, tras la alusión de Sánchez: "De verdad, el país está para cualquier cosa menos para bromas"

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GuadalajaraEmiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha y a menudo voz disonante sobre la dirección de su propio partido, ha reclamado este viernes, mientras se siguen sucediendo avances sobre todas las causas judiciales que rodean al PSOE, como la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o el 'caso Leire', que el Estado sea fuerte, "tan fuerte como la sociedad española", sobre la que ha subrayado que "está aguantando lo que no está en los escritos", en una alusión velada a la actual situación política.

En declaraciones durante el acto de inauguración de la nueva nave logística de Ontime en Chiloeches, en Guadalajara, el dirigente socialista ha afirmado que si se diera el escenario de que su comunidad autónoma se situara entre las más ricas de España seguiría pensando que la financiación de los servicios públicos "no tiene que responder a ningún tipo de privilegio".

García-Page: "Es absolutamente cateto que haya gente que lo que quiera es quedarse en su rincón"

En la misma línea, Page ha recalcado que la financiación autonómica debe "responder a un concepto de país" y ha señalado que es presidente de una autonomía pero antes es español, de forma que "lo que importa" es que lo que se tenga entre todos "sirva para todos".

"Es absolutamente cateto el que piense que en el mundo en el que estamos todos, intentando unir para ser más globales y para poder competir ya a nivel de regiones, Europa con Estados Unidos, con China, aquí haya gente que lo que quiera es quedarse en su rincón y creer que con eso va a ir mejor", ha denunciado.

En ese punto, ha sido cuando ha señalado su deseo de que "el Estado, como Estado, sea fuerte, y que sea tan fuerte como la sociedad española que está aguantando lo que no está en los escritos".