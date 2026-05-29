Acusan a Pedro Sánchez de estar "utilizando el Estado como escudo personal" y atacar "a todos los contrapesos democráticos como si fueran un enemigo a batir"

Sánchez comparecerá a finales de junio para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales, tras la declaración de Zapatero

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MadridMientras la presión se incrementa para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el Partido Popular, a través de su vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha condenado este viernes las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que denunció un intento de "derribo" al Gobierno con el uso de métodos no "democráticos"; unas declaraciones que esperan que retire.

"Hablar de un golpe de Estado desde un ministerio del Gobierno de España es reventar la institucionalidad en este país. Y tiene toda la condena del Partido Popular", ha subrayado Ezcurra en una rueda de prensa en la sede del PP.

Las palabras de Óscar Puente apuntando a un intento de "derribar al Gobierno" con métodos "nada democráticos"

Concretamente, Óscar Puente abogó ayer por dejar que la Justicia aclare los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, que en estos días permanece envuelto en un nuevo terremoto político con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra y los requerimientos de información de la UCO en Ferraz por el 'caso Leire'. Sin embargo, y al mismo tiempo, cuestionó algunas actuaciones que le llevan a ver un intento de "derribar al Gobierno" mediante métodos "nada democráticos".

Dichas declaraciones se produjeron justo un día después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenase la entrada de la Guardia Civil en la sede del PSOE para investigar una presunta trama liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para torpedear investigaciones judiciales contra el partido y el Gobierno.

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El PP contesta a Óscar Puente y afirma que Pedro Sánchez "está utilizando el Estado como escudo personal"

Ante sus palabras, Ezcurra ha asegurado que Óscar Puente "está pasando todas las fases del duelo", sobre lo que ha añadido: "Empezó por la negación, ahora está en fase de ira, que es en la que más cómodo se siente y le quedan tres, y le digo que llegará la última, que es la aceptación de los hechos", ha manifestado.

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Al respecto, la dirigente popular ha criticado que el Gobierno se abone a la teoría de la conspiración. "Están conspiranoicos y es normal. Entiendo que se encuentren abrumados por la realidad de los hechos que estamos conociendo", ha aseverado, para añadir que esperan que el ministro y el Gobierno retiren esas afirmaciones.

De igual modo, Ezcurra ha señalado que Pedro Sánchez "está utilizando el Estado como escudo personal y está atacando a todos los contrapesos democráticos como si fueran un enemigo a batir". Así, ha afirmado que, a su entender, un Gobierno que hace esto "es absolutamente incompatible con la democracia". "Esta no es una historia de corrupción, es una operación de demolición institucional", ha apostillado.

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Por su parte, también ha respondido a Óscar Puente la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha indicado que en España "la única conspiración que ha habido es la de Ferraz contra el Estado de Derecho, jueces y policías".

"Que el Gobierno se dedique a esparcir bulos es una prueba de la desesperación del sanchismo en su tiempo de descuento. Es la hora de la palabra de los españoles", ha afirmado Gamarra en un mensaje en 'X'.