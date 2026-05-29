Exclusiva | La exmujer de Koldo García estalla: "Me dijo que ese niño no era suyo y que yo era una cualquiera"

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'El Programa de Ana Rosa' ha hablado en exlcusiva con la madre del hijo secreto de Koldo.

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La exmujer de Koldo García ha roto su silencio en una entrevista exclusiva con 'El Programa de Ana Rosa', en la que ha relatado episodios desconocidos de su relación con el exasesor ministerial. Inmaculada, madre de un hijo reconocido por Koldo, ha asegurado que llevaba cerca de 30 años sin abrir el álbum de fotografías de aquella etapa y ha explicado cómo comenzó su historia con él cuando ambos trabajaban en una empresa de seguridad.

Según ha contado, al principio se mostró cercano y atento: “Tenía conversación para todos, le hacía favores a todo el mundo”. Sin embargo, tras la boda y el embarazo, la relación cambió radicalmente hasta convertirse en una experiencia de abandono y sufrimiento.

La mujer ha relatado que quedó embarazada apenas tres meses después de casarse y que, desde ese momento, comenzaron los problemas. Según su testimonio, Koldo llegó a negar la paternidad de su hijo y la insultó gravemente: “Ese niño no era suyo, yo era una cualquiera, una puta”.

"Ese niño no era suyo, yo era una cualquiera, una puta", confiesa Inmaculada

Inmaculada ha explicado que pasó sola los últimos meses del embarazo y que descubrió posteriormente que él mantenía una relación con otra compañera de trabajo, a la que incluso consideraba amiga suya. También ha asegurado que el exasesor nunca ejerció como padre y que no acudió a reuniones escolares ni mostró interés por la vida de su hijo: “Como padre nunca ha ejercido”.

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Durante la entrevista, la exmujer de Koldo también ha hablado de comportamientos y episodios del pasado que, según ella, muestran una “cara B” muy distinta a la imagen pública que proyectaba. Inmaculada ha revelado que antes de conocerla estuvo implicado en una pelea por la que llegó a ser condenado y que posteriormente fue denunciado por quedarse presuntamente con dinero de la empresa donde trabajaba.

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Según su relato, en casa era habitual encontrar grandes cantidades de efectivo guardadas en la mesilla de noche: “Siempre había dinero en el cajón”. Además, ha afirmado que el propio Koldo le reconoció problemas y conflictos relacionados con trabajos anteriores, algo que, a su juicio, conecta con las informaciones actuales sobre corrupción.

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En la entrevista también se ha hablado sobre cómo Koldo García logró ascender hasta convertirse en asesor del Ministerio de Transportes. Inmaculada ha asegurado que no le sorprendió verlo cerca del poder porque siempre tuvo facilidad para relacionarse con personas influyentes: “Tenía mucha amistad con gente de la Guardia Civil y las fuerzas del Estado”.