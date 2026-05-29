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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, en el que un día más ha destacado los casos de corrupción que rodean al Gobierno de Pedro Sánchez.

"Buenos días. "Para el presidente, los malos son los jueces que los encarcelan y la policía que registra su sedes". No lo digo yo, lo dijo Sánchez en 2017 hablando de Rajoy. Ahora Sánchez se aferra a ese argumento. La conjura de los necios. Ese es el argumentario, la teoría de la conspiración. El ministro Óscar Puente ha planteado como excusa a la corrupción que hay una operación para "derribar al Gobierno con métodos nada democráticos". La sincronizada se ha sumado al relato que resucita de nuevo el lawfare. Es decir, todos los jueces de España se han reunido en las cuevas de Zugarramurdi para realizar un conjuro y un aquelarre para tumbar a Sánchez", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Un magistrado podría cruzar de Ferraz a Pedraz saltando de sumario en sumario con ayuda del resto de profesionales implicados en esta conjura, a saber: guardias civiles, policías nacionales, jueces y periodistas. Y como la cosa va de aquelarres, Sánchez ha decidido dar explicaciones la Noche de San Juan, el 24 de junio. Igual que hizo con Adamuz, hablará un mes después del escándalo. Tiene mucho que quemar el presidente en la hoguera ese día: 11 sumarios y 36 imputaciones a personas de su entorno. También puede quemar las presuntas facturas falsas que fabricó la gerente del PSOE para que los fontaneros fabricaran bulos. Resulta que la máquina del fango está patentada por Ferraz. La estrategia es el silencio, el lawfare y echar la culpa de las cloacas a Cerdán, como si hubiera ido por libre. Desde Moncloa nos quieren meter el gol para que creamos que el presidente va a dar explicaciones de manera voluntaria en pleno mundial de fútbol".

Ana Rosa Quintana, de Pedro Sánchez: "Igual que hizo con Adamuz, hablará un mes después del escándalo"

"Sin embargo, sus socios de ERC, BNG, Compromís y Podemos habían anunciado que iban a registrar la petición. Desde el 17 de mayo Sánchez aún no ha valorado el batacazo en las elecciones andaluzas y María Jesús Montero, número dos del PSOE, sigue desaparecida. Ante el ritmo vertiginoso de escándalos, el PNV anuncia el final de la legislatura y Yolanda Díaz vuelve a estar muy enfadada, pero no hace nada, porque como dijo la vicepresidenta hace 7 meses en el Congreso: "Queda Gobierno de corrupción para rato", ha sentenciado en directo.