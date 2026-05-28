Malena Guerra 28 MAY 2026 - 21:52h.

El juez destaca en varias partes referencias a un número uno, un superjefe, por encima de Santos Cerdán.

El tribunal rechaza los recursos de supuesta imparcialidad en la causa contra el hermano de Sánchez: el lunes se reanuda el juicio

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El juicio contra el hermano de Pedro Sanchez arranca cuando los socialistas aún están digiriendo el auto que imputa a una decena de personas, algunos importantes dirigentes del PSOE, por formar parte de presunta organización criminal. El juez destaca en varias partes referencias a un número uno, un superjefe, por encima de Santos Cerdán.

Hoy en Ferraz hay quienes han levantado algo el pie hablando de máxima colaboración y respeto la justicia aunque negando cuando tipo de relación con esa organización criminal que apunta Pedraz.

Lo que buscó la UCO en Ferraz

La UCO estuvo en Ferraz cerca de 12 horas en las que penetraron en los servidores informáticos para clonar, volcar información de correos, viajes pagados, visitas, coches aparcados o libros de cuentas, para ver hasta´dónde lllega la vinculación del partido y quién encargó la trama delictiva.

El número uno, por encima de Cerdán. solo puede ser Pedro Sánchez.¿Estaba Leire diciendo la verdad o solo estaba alardeando? " Prioridad de Santos Cerdán por orden del one".

Tanto Pérez Dolset como Leire Díez, en el transcurso de una reunión con el Fiscal Stampa, vuelven a nombrar al Presidente.

Dolset: "Cuando sale la imputación de Begoña Gómez, el Presidente ya dijo; que se limpie todo"

Leire: "Límpiese"

Dolset: "Límpiese, sin límite"

Se han localizado unas anotaciones manuscritas confeccionadas por la propia Leire Díez que recogen la misma idea."Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe".

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La propia Leire en una reunión para captar información interesada para la trama alardea. "Los que me han dicho que me ponga al frente de todo esto están en la Calle Ferraz comunicados con el Palacio de la Moncloa".

Leire y Cerdán se reunieron 22 veces en Ferraz y 17 en otras ubicaciones

Leire y Cerdán se reunieron 22 veces en Ferraz y 17 en otras ubicaciones. "Ya tenemos una estrategia. Llevamos meses trabajando en ella. Prioridad principal, el Presidente".

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El auto señala que Leire Díez cobró 4.000 euros al mes y se apoya en una conversación con el que fue presidente de la SEPI. "Lo que me quiere pagar Santos no sé si me gusta que lo haga a través del despacho de Gaspar". Se refiere al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y su consultora.

Por eso idearon otra forma de pago a través de dos sociedades de un abogado, Ismael Oliver. "Probablemente lo haga con una sociedad, y otra con la otra para que no se vinculen".

Para romper la trazabilidad de los fondos consiguieron una factura falsa de la gerente del PSOE, que pagó al despacho de abogados, para que luego el dinero llegara a Leire.