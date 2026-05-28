Malena Guerra 28 MAY 2026 - 16:02h.

El juez Santiago Pedraz ve indicios de un sistema de pagos opacos para retribuir a Leire Díez en la presunta trama vinculada al PSOE

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz apunta en su auto a la existencia de un mecanismo diseñado para retribuir a Leire Díez por trabajos realizados en beneficio del PSOE, mediante distintas vías de pago. La investigación se enmarca en la presunta trama articulada por personas vinculadas al partido para contrarrestar o influir en investigaciones judiciales que afectaban al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o al propio Ejecutivo.

Dos vías para pagar a Leire Díez

Según el auto, Díez comunicó a su entorno que Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, quería “remunerarle por los servicios”. En un mensaje del 12 de mayo de 2024, la investigada explicaba al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, que el pago “lo podría hacer a través de Andalucía” y añadía: “No sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar (Zarrías)”. Díez se refería al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y a su consultora, desde la que, según la resolución, ella habría cobrado 4.000 euros.

Pedraz sostiene que la implicación de Cerdán queda acreditada por el momento en que se interrumpieron esos pagos. Tras ello, siempre según el auto, Cerdán y Díez articularon un segundo procedimiento de retribución, esta vez a través de dos sociedades vinculadas al abogado Ismael Oliver.

El magistrado reproduce mensajes intercambiados entre Oliver y Díez en los que el abogado plantea cómo estructurar los pagos: “Voy a darle una vuelta, pero probablemente, lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen. Tengo una duda que hemos de resolver antes y es ¿qué concepto pongo en una y en otra?”. Díez le responde sugiriendo que, “en la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, y en la otra, labores de consultoría”.

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Pedraz afirma que, para romper la trazabilidad de los fondos, se recurrió a una factura falsa emitida por la gerente del PSOE al despacho de Oliver, que posteriormente abonó el dinero a Díez. Cuando trascendieron públicamente las reuniones entre los implicados, la exmilitante aseguró que era periodista y que estaba preparando un libro de investigación.

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Sin embargo, en declaraciones realizadas en los pasillos del Congreso, el entonces secretario de Organización del PSOE afirmó que “Leire es una militante y nada tiene que ver con Ferraz ni con organización”. El auto subraya que esa afirmación contrasta con los registros de encuentros entre ambos: 22 reuniones en la sede de Ferraz y otras 17 en distintas