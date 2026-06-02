María Jesús Montero reclama que se investigue "quién está filtrando estas informaciones" al PP

Óscar Puente cuestiona el informe de la UDEF sobre Zapatero y critica el "panorama mediático": "Qué fumada"

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El Gobierno, cercado por los causas judiciales, busca a su alrededor: hace dos días hablaban de métodos poco democráticos para tumbar a Pedro Sánchez y este martes, aunque tratan de no entrar al choque directo con los jueces siembran la duda sobre la celeridad y la sincronización en la que van los casos que afectan al PSOE y a su entorno familiar, justo cuando se juzga a la cúpula de Interior del Gobierno del PP, en la trama Kitchen. "Demasiadas casualidades", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, aunque ha reafirmado su total respeto por la Justicia.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, la semana pasada fue más explícito y aseguró ante los medios que se está intentando "derribar al Gobierno" con "métodos no democráticos". "Hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada" para intentar acabar con la legislatura de manera anticipada.

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La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, no ha sido tan directa y ha hablado este martes, de "casualidades temporales que llaman la atención". "No somos ingenuos cuando vemos determinados hechos que protagoniza el PP, como por ejemplo que el líder de la oposición anuncie procedimientos judiciales" contra el PSOE.

Esas filtraciones que a los populares les ha permitido conocer de actuaciones judiciales antes de que ocurrieran, solo podrían provenir de la justicia. La ministra de Inclusión y Migraciones, esquiva la acusación a los jueces, que ya han protestado por las insinuaciones que los pone en el centro de las sospechas del Gobierno y se une a otras voces dentro del PSOE que apuntan al PP sin acusar a quien podría estar detrás de estas filtraciones.

María Jesús Montero reclama que se investigue "quién está filtrando estas informaciones"

Los socialistas recuerdan que fue el delito que le costó su puesto al Fiscal general y María Jesús Montero, la exministra de Hacienda y máxima representante socialista en Andalucía, ha reclamado "la misma justicia para todos" y que se investigue "quién está filtrando estas informaciones "de forma interesada para crear un clima de desconfianza".

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Entre registros y sumarios, el PSOE se defiende denunciando lo que llaman una doble vara de medir, casualidades y filtraciones interesadas como en el caso del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el que en el auto de instrucción ya se le presume "jefe de un entramado para obtener beneficios económicos" a través de diferentes sociedades. Apenas unos días después, los agentes de la UCO entraban en Ferraz para solicitar una información que duró 12 horas y que algún medio lo publicó antes de que ocurriera.