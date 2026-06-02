Plaga de chinches en un centro militar: "Duermen en los pasillos por miedo a meterse en la cama"
La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha elevado una consulta tras tener conocimiento de un posible brote de chinches en el Centro de Formación de Tropa nº 2 (CEFOT‑2), ubicado en San Fernando (Cádiz). La presencia de estos insectos estaría generando situaciones de incomodidad, insalubridad y riesgo para la salud, especialmente en zonas de descanso y alojamiento del personal en periodo de formación.
Antes de hablar con Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marina Española, Ana Terradillos, la presentadora de 'La mirada crítica', ha comunicado en directo que el Ministerio de Defensa ha desalojado una de las instalaciones de alojamiento del Centro de Formación.
Marco Antonio Gómez, presidente de la Asociación de Tropa y Marina Española: "Están sufriendo presiones por parte de los centros de mando para que no hablen"
Nada más empezar la entrevista, Marco Antonio Gómez lo ha confirmado. A pesar de todo, se ha quejado del mal estado en el que se encuentran muchos de estos centros: "Ya ha habido en más compañías y me comunican que duermen en el suelo porque tienen miedo a meterse en la cama. Además, tienen miedo a denunciarlo porque están sufriendo presiones por parte de los centros de mando para que no hablen".
"Sigue habiendo zonas infectadas en otras compañías, pero tienen miedo de que los identifiquen. Solo queremos dignidad, no queremos lujo", ha denunciado pidiendo que se mantengan este tipo de infraestructuras.