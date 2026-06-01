Lorena Romera 01 JUN 2026 - 17:19h.

La exconcursante de 'Supervivientes' publica una conversación con su empleada del hogar hablando sobre el presunto espionaje en su habitación de la madre de André Carrillo

Suhaila Jad desvela cómo se enteró de que el futbolista le estaba siendo desleal y enseña las pruebas

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La ruptura entre Suhaila Jad y André Carrillo está lejos de ser una separación amistosa. Si hace unos días la exconcursante de 'Supervivientes' sacaba a la luz que el futbolista había estado llevando una "doble vida", ahora la modelo ha tirado definitivamente de la manta, publicando nuevas pruebas y sacando a la luz el presunto espionaje de su suegra. La creadora de contenido ha compartido unas imágenes que serían demoledoras y que salpicarían también al entorno del fútbol.

A través de sus stories de Instagram, la madre de tres hijos ha compartido la captura de una cuenta de Instagram bajo el nombre de Roberto Cedinho. Un perfil fantasma privado y con cero publicaciones, con seguidores del mundo del fútbol que han hecho saltar las alarmas de la televisiva. Y es que entre los followers de esta cuenta encontramos a Memphis Depay, compañero de equipo de André Carrillo en el Corinthians de Brasil. Ambos se convirtieron en fichajes estrella del club de cara al segundo semestre de 2024 y desde entonces comparten vestuario.

Pero no todo ha ido de fútbol. La que fuera concursante de 'Supervivientes' también ha sacado a la luz una complicada situación familiar que habría estado ocurriendo de puertas para dentro en su propio hogar. La it-girl ha publicado unas conversaciones privadas de agosto de 2025. En ellas, se comunica en inglés con una empleada del hogar para confirmar una sospecha que la perseguía desde hacía tiempo: el presunto "espionaje" de su suegra.

"¿Te acuerdas cuando me dijisteis que mi suegra entraba en mi habitación muchas veces cuando yo me iba de casa?", pregunta Suhaila. "Sí, señora, ¿por qué?", responde la mujer. "Porque la nueva empleada también me ha dicho que lo hace", asegura. "Oh, entonces ya es su costumbre, señora... Intente confrontarla para que quede claro por qué hace eso", le recomendaba la empleada. Una actitud que provocó que la empezaran a "monitorizar" porque no querían que "desapareciese nada de la habitación" y que la culpa recayese luego en ella.

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"Verdad, solo hay una", sentencia de forma tajante Suhaila Jad sobre la imagen, confirmando que llevaba algún tiempo con sospechas sobre la "doble vida" de André Carillo. Una situación que finalmente ha terminado saliendo a la luz de la forma más desagradable posible, provocando su ruptura sentimental.