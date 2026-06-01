El dinero de más que pagará cada consumidor con la subida en el IVA de la luz y el gas

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'La mirada crítica' ha hablado en directo con Javier Dasí, experto energético

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A partir de este lunes 1 de junio, la rebaja del IVA aplicable a electricidad, gas natural, briquetas, pellets y leña, así como la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad decaerán.

Este cambio en el IVA, que cambia del 11% al 21%, afectará a la factura de todos los usuarios. 'La mirada de crítica' ha hablado en directo con el experto energético Javier Dasí, que ha explicado cómo afectará a nuestros bolsillos.

Javier Dasí, experto energético: "Pagaremos entre 10 y 20 euros más por persona"

"Llega con el tema del calor, que vamos a consumir más, por lo que pagaremos entre 10 y 20 euros más por persona", ha arrancado.

Además, ha avisado de lo importante que es revisar nuestras facturas: "Cada compañía eléctrica hace la factura de una manera creo que las empresas lo hacen así para que no nos demos cuenta. A veces te cobran un sobrecoste del que no te enteras. 10 O 12 céntimos es una buena oferta y yo veo facturas de personas que pagan el doble".