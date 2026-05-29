Abogado del hermano de Pedro Sánchez: “Si no fuera su hermano, yo no hubiera estado en Badajoz pasando calor”

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En relación con las sospechas sobre posibles influencias desde La Moncloa, Cortés ha confirmado: “No recibo consignas de nadie que no sea mi cliente”

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Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha intervenido en 'La mirada crítica', donde ha restado importancia al enfrentamiento que tuvo con el juez durante la última jornada, calificándolo de "gajes del oficio". Además, ha asegurado que su cliente se encuentra animado y confiado en el desarrollo del juicio: “Muy animado, con muchas ganas de que el juicio transcurra y termine de forma favorable para sus intereses”.

Cortés ha defendido la actuación del Ministerio Público y ha rechazado la idea de que la Fiscalía tenga únicamente una función acusadora. En ese sentido, ha recordado que “el papel de la Fiscalía en el procedimiento es la defensa de la legalidad”. Para el abogado, esta actuación es completamente normal dentro de un proceso penal y responde al cumplimiento estricto de la ley.

"Si no fuera hermano de Pedro Sánchez, yo ayer no hubiera estado en Badajoz pasando calor", ha asegurado el letrado

El letrado afirma que el proceso no existiría en las mismas circunstancias si su cliente no fuese hermano de Pedro Sánchez: “Si David Sánchez no fuera hermano de Pedro Sánchez, evidentemente, yo ayer no hubiera estado en Badajoz pasando calor”. Además, ha denunciado que se estaría utilizando la justicia penal para desgastar políticamente al Ejecutivo y ha criticado la composición ideológica de las acusaciones en la sala. Aun así, ha insistido en que el juicio debe centrarse exclusivamente en las pruebas y no en interpretaciones políticas o mediáticas.

En relación con las sospechas sobre posibles influencias desde La Moncloa, Emilio Cortés ha negado haber recibido instrucciones políticas y ha asegurado que únicamente responde ante su cliente: “No recibo consignas de nadie que no sea estrictamente mi cliente”. El abogado ha destacado que la investigación gira en torno a miles de correos electrónicos intercambiados dentro de la Diputación de Badajoz y ha asegurado que “no se recibe ninguna consigna de Moncloa” en ninguno de ellos. Aunque ha reconocido que pueden plantearse hipótesis sobre una posible intervención política, ha subrayado que “no hay ningún correo, ninguna delación, ninguna testifical” que sostenga esa teoría, por lo que ha defendido que el juicio debe resolverse únicamente a partir de las pruebas presentadas durante el proceso.