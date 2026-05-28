La fiscal del caso David Sánchez, Begoña García Boró, ha apoyado la prescripción del delito de aceptación

El abogado de David Sánchez pide la nulidad del juicio por la prescripción del supuesto delito: "Esto es mentira"

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La fiscal del caso David Sánchez, Begoña García Boró, ha apoyado la prescripción del delito de aceptación de nombramiento ilegal de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, que a su juicio se debería excluir del juicio, y ha defendido la "imparcialidad y objetividad" de la jueza de instrucción de la causa, Beatriz Biedma, "ante las sospechas que se han querido introducir".

La fiscal se ha pronunciado de esta forma en su intervención en la sesión de cuestiones previas que ha dado inicio este jueves en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017.

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En su intervención tras concluir los abogados de la defensa y la acusación, la fiscal ha respaldado al abogado del expresidente de la Diputación de Badajoz señalando que "la cuestión propuesta por la falta de imputación del señor Gallardo existe", ya que "nadie puede ser acusado sin que haya adquirido la condición de investigado al objeto de evitar futuras acusaciones sorpresivas".

Así, García Boró ha entendido que "es cierto que al señor Gallardo se le escuchó en el momento procesal oportuno", pero sin embargo, en el caso de la contratación de Luis Carrero en la Diputación de Badajoz "se produce una acusación sorpresiva en el escrito de acusación", algo que se realiza "sin que haya sido oído, sin que sobre estos hechos haya adquirido la condición de investigado", ha apuntado.

"Se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa"

En este caso, la fiscal ha considerado que "aquí se ha vulnerado el derecho fundamental a la defensa" de Gallardo, ya que "no se ha escuchado y no se le ha instruido de sus derechos" respecto a la creación de este puesto, sobre el que se ha producido "una imputación, una acusación sorpresiva y extemporánea".

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Por este motivo, ha considerado que se debe hacer "una nulidad parcial" del auto de apertura de juicio oral en este aspecto para Miguel Ángel Gallardo. Por otra parte, la fiscal también se ha adherido a la consideración del abogado de David Sánchez sobre que el delito por el que se le juzga ha prescrito, respecto del que ha señalado que "el delito de aceptación de nombramiento ilegal está tipificado no con inhabilitación", sino con una pena de multa de tres a ocho meses" y se trata de "un delito leve que debe prescribir al año".

Así, ha añadido que en el escrito de acusación "se deslinda totalmente la participación de David Sánchez en determinados hechos", como en los de prevaricación administrativa y de nombramiento ilegal, y se le hace autor "de forma independiente y excluyente del delito de aceptación".

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El delito de aceptación "no puede ser cometido por una sola persona"

Ha resaltado que el delito de aceptación "no es un delito que pueda ser cometido por una sola persona", por lo que ha instado a analizar si ambas infracciones que se realizan "son conexas o tienen una continuidad delictiva". En ese sentido, ha considerado la fiscal que del escrito de acusación "no se desprende ningún indicio de conexidad material ni de continuidad delictiva", sino que son "dos supuestos diferentes, si bien uno consecuencia de otro", ha señalado la fiscal, quien ha considerado que "en orden al principio de especialidad" se debe "excluirle del enjuiciamiento".

En cuanto a la "investigación prospectiva" a la que aludía el abogado de David Sánchez, la fiscal ha defendido "la legalidad de la investigación realizada, la legalidad del procedimiento, la legalidad del auto habilitante y la legalidad de la incorporación de estos correos".

Finalmente, y respecto a la recusación propuesta, la fiscal la ha rechazado asegurando que no tiene " ninguna duda acerca de la imparcialidad y objetividad de la magistrada" que realizó la instrucción, Beatriz Biedma, ante lo que ha asegurado no entender "esas sospechas que se han querido ahora introducir en este acto y en este momento procesal".