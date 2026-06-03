Malena Guerra 03 JUN 2026 - 22:27h.

Según el sumario, Leire Díaz tenía control sobre la Directora de la Guardia Civil y había iniciado una campaña de desprestigio contra la UCO, respaldada por Cerdán.

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En el sumario se recogen también aspectos llamativos sobre los contactos que Leire Díez mantuvo con la cúpular de la Guardia Civil. Por un lado, con la directora del instituto armado, Mercedes Gonzalez, para que actuara supuestamente contra los agentes que investigaban a la trama. Y por otro, con el que fuera Director General del instituto armado, Leonardo Marcos. Siempre, según el sumario, Marcos le dijo a uno de los responsables de la UCO que estaba enfadado y contrariado respecto al informe elaborado sobre el hermano del presidente del gobierno, al que reprochó que no le hubiera informado antes

El entonces coronal de la UCO y su general al mando declararon como testigos, perjudicados por la apertura de investigaciones internas por sospechas de filtración. Una la impulsó el Director Adjunto Operativo sabiendo, dicen, que la filtración no provenía de la UCO, aunque fue el propio DAO el que ordenaría después el cierre por sospechas infundadas.

Así supieron que los servicios de información de la Guardia Civil habían detectado que Leire Díaz tenía control sobre la Directora de la Guardia Civil y había iniciado una campaña de desprestigio contra la UCO, respaldada por Cerdán. Y así es como se descubrieron tres reuniones de Leire y la Directora de la Guardia Civil y un intercambio de mensajes que fueron borrados.

De hecho, la directora de la Guardia Civil impulsó otras dos investigaciones a los mandos de la UCO, por filtraciones que se cerraron sin culpar a los guardias.

Pero, además, el que fue jefe de la UCO y su general explicaron otra presión política; del director de la Guardia Civil de aquella época Leonardo Marcos. Por enviar al juzgado un informe sobre el hermano del presidente, sin comunicar a sus superiores. Les dijo que era "prospectivo y malintencionado" y que tenían que hacer cuanto antes otro "analizado y en el que no haya nada"..., uno nuevo sin nada comprometedor...que no hicieron.

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Después ambos mandos se reunieron con el director operativo de la Guardia Civil que les ordenó "que en procedemientos policiales vinculados a la corrupción política, no fuesen proactivos. "Nos ponemos de perfil" dijo, para que sea el juez quien tome la iniciativa.