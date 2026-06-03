Las acusaciones populares ya barajan pedir la declaración como testigo de Pedro Sánchez.

El auto del caso Leire Díez saca a la luz las maniobras contra el fiscal José Grinda aprovechando un vieja denuncia por pederastia

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Una de de las grandes dudas que surgen al leer el sumario es si Pedro Sanchez estaba al corriente o no de las actuaciones que se estaban llevando a cabo en las cloacas del PSOE al presunto mando de Cerdán con Leire de ariete. Y en uno de los informes de la Guardia Civil, que se adjuntan en el sumario, se menciona el nombre de Leire Díez para asegurar que, según algunas de las conversaciones mantenidas por la propia Díez, Pedro Sánchez estaba al corriente de sus andanzas.

En palabras de la propia Leire, lo que se evidenciaría del contenido de los mensajes es el conocimiento por parte del Presidente del Gobierno de la actividad que venía desarrollando. La UCO da un paso más en sus conclusiones sobre la trama. En una conversación entre Leire García y el también investigado Ismaek Oliver ambos hablan con referencias al jefe y al presidente

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El exabogado de Koldo García, Ismael Oliver, le dijo en un mensaje a Leire Díez al acordar que él se haría cargo de la defensa de éste: "dile al presidente y a tu jefe que espabilan de una puta vez o les van a joder la vida" (sic), lo que, según la UCO, "evidenciaría" el conocimiento del presidente del Gobierno de la actividad de la exmilitante socialista. Leire Díez le contesta: "El presi lo tiene claro, el jefe lo tiene muy claro".

Las conversación forma parte de los planes de Leire para controlar toda la información en manos de Koldo García y acceder a su defensa a través de Oliver. Y la UCO no duda a la hora de interpretarlo.

"Tanto del contenido de esta secuencia, como del resto de hechos que se vienen analizando, se deduce que cuando Leire y Oliver se refieren al 'Jefe' lo estarían haciendo a Santos (Cerdán). Por su parte, en esta conversación, la referencia al "Presi", tanto por la alusión directa como por el propio contenido de la conversación, estaría efectuada al presidente del Gobierno", indica la UCO.

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De ello, añade el atestado, "lo que se evidenciaría" es el conocimiento por parte del presidente del Gobierno "de la actividad que venía desarrollando la propia Leire".

Según relata el atestado, Oliver y el abogado Jacobo Teijelo, que posteriormente ejercería la defensa de Santos Cerdán en el caso Koldo, fueron integrados en la trama presuntamente liderada por Leire Díez como "asesores cualificados en materias jurídicas, percibiendo fondos provenientes del partido, participando en las actividades supuestamente delictivas que estos venían desarrollando".

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De Oliver, la UCO aprecia "de manera persistente" su participación en la elaboración de la denominada "estrategia jurídica del partido", participando como asesor cualificado en materias jurídicas. De este modo, habría sido designado por la organización para la asunción de la defensa letrada de Koldo García, "instrumentalizando y sirviéndose de la misma para dirigir denuncias contra la Unidad Central Operativa", señala el atestado.

Oliver, añade, también habría participado en el supuesto ofrecimiento de soborno a la empresaria Carmen Pano a cambio de que modificara su testimonio sobre el traslado de 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz.

La UCO considera no obstante que su participación más relevante en esta trama sería el empleo de dos sociedades vinculadas a él, a través de las que se habría articulado una operativa para pagar a Díez "con fondos provenientes del PSOE, mediante la simulación de una relación comercial con el partido político y la emisión de facturación mendaz".

Cuando el 21 de noviembre de 2024, el comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama fue puesto en libertad, Leire Díez se puso en contacto con Oliver y le dijo: "Han soltado a Aldama. De traca. He hablado con Santos, se reunirán contigo para hablar de la estrategia jurídica del partido y la defensa porque esto es un desastre".

Díez le comunicó que "el partido" le pagaría la defensa de Koldo, lo que evidencia, según la UCO, que ésta "sería asumida por el PSOE". Ante este anuncio, Oliver le contestó: "Ok; Yo hago lo que tú digas y Santos; Me da igual lo de cobrar; Quiero ayudar".

Los investigadores creen que con ese objetivo Oliver se reunió el 29 de enero de 2025 con Koldo en su despacho profesional, y que, posteriormente, a las 20:00 horas de ese mismo día, el exasesor podría haber mantenido un encuentro con Santos Cerdán, "al cual Oliver identifica como el 'Jefe'", señala el atestado.

Al día siguiente, Díez y Oliver se intercambian una serie de mensajes, "los cuales ponen de manifiesto que en la definición de la estrategia aludida por ambos y en las decisiones adoptadas sobre la selección del abogado que debía asistir a Koldo, además de Leire, la cual habría adoptado un papel preponderante y decisorio, participaron otros intervinientes que se encontrarían en la estructura jerárquica de la formación política, en este caso en escalones superiores".

En otra comversación, Leire insiste: "El One dice que seguir. Que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda". Aquí, también, dice la UCO, estamos ante una previsible referencia al Presidente del Gobierno.

En nada se parecen estas conversaciones a las declaraciones de Leire en Plaza de Castilla cuando arrancó la investigación preliminar de este caso. Y ahí se le preguntó directamente por Pedro Sánchez. ¿Conoce usted a Pedro Sánchez? "No más allá de los actos electorales o de un miitante de base o un acto de campaña, nada más", fue la contestación de esta.

De momento, las acusaciones populares ya barajan pedir la declaración como testigo de Pedro Sánchez.