Fiscalía pide prorrogar una de las piezas del caso Koldo al no descartar más imputaciones

La Fiscalía solicita ampliar seis meses la investigación de la trama de obra pública del caso Koldo

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La Fiscalía ha pedido prorrogar seis meses más la investigación de la rama del caso Koldo relativa a presuntos amaños de obra pública, en la que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, al considerar que no es "descartable" que del material pendiente de examen deriven "nuevas imputaciones".

El fiscal Anticorrupción Luis Pastor ha remitido a la Audiencia Nacional un informe en el que apoya la ampliación de las pesquisas que dirige el juez Ismael Moreno, al estar próximo a vencer, a finales de mes, el plazo inicial de instrucción.

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Alude en su informe a las numerosas diligencias practicadas, como entradas y registros, donde fue intervenida abundante documentación que "requerirá tiempo para poder proceder a su completo examen e informe", así como a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aún pendientes de llegar al juzgado.

Posibles nuevas diligencias e imputaciones

"De todo este material pendiente de examen e informe es altamente probable --dada la complejidad de la causa-- que pueda derivar la práctica de nuevas diligencias de investigación y, no descartable, de nuevas imputaciones", sostiene el fiscal.

El conocido como caso Koldo, que nació como una investigación sobre presuntas comisiones en contratos de mascarillas durante la pandemia, acabó ramificándose en dos procedimientos.

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Uno de ellos se sigue en el Tribunal Supremo, donde ya fueron juzgados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama, que están a la espera de sentencia.

Catorce imputados en la pieza de obra pública

El otro procedimiento permanece en la Audiencia Nacional y, a la investigación sobre contrataciones de mascarillas, se sumaron varias piezas separadas: una relativa al sistema de reintegro en efectivo de gastos adelantados del PSOE y otra sobre presuntos amaños en contratos de obra pública.

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En esta última pieza hay al menos catorce imputados, entre los que figuran el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, el exdirector general de Carreteras Javier Herrero y varios exdirectivos de Acciona, entre otros.