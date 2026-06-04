Adriana Pérez Agencia EFE 04 JUN 2026 - 21:22h.

Las peticiones iniciales de Vox, PP y Hazte Oír eran de tres años para cada uno de los acusados

David Sánchez niega en su declaración que interviniera en la creación y adjudicación de su puesto de trabajo

Compartir







Las acusaciones populares de Vox, PP y Hazte Oír han elevado su petición hasta seis años de prisión para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y cuatro para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por los delitos de prevaricación administrativa en concurso medial y tráfico de influencias.

En el turno de exposición de sus respectivos escritos de conclusiones, las acusaciones han elevado significativamente sus peticiones iniciales, que eran de tres años para cada uno de esos dos acusados.

Manos Limpias no ha introducido algunos cambios sobre su escrito inicial de calificación, por lo que mantiene su petición de tres años para David Sánchez, pero la rebaja a año y medio para Gallardo ya que el delito de aceptación de nombramiento ilegal -que supone multa, no prisión- dirigido a David Sánchez quedó prescrito, tal como al inicio del juicio aceptó el tribunal.

PUEDE INTERESARTE Miguel Ángel Gallardo asegura que apenas tenía relación con Pedro Sánchez en 2016 y que no le pidió ayuda para su hermano

A la petición del PP, seis años para David Sánchez y cuatro para Gallardo, se ha sumado Vox y Liberum, mientras que la solicitud de pena expuesta por HazteOir, en los mismos términos que la anterior, ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los seis años de prisión tanto para el hermano del presiente del Gobierno como para el extitular de la Diputación vienen dados por los dos años por cada uno de los tres supuestos penales objeto del juicio.

En concreto, la creación y adjudicación de la plaza de David Sánchez, la modificación de nomenclatura del citado puesto (de coordinador de actividades de los conservatorios a jefe de la Oficina de Artes Escénicas) y por el contrato de Luis Carrero, amigo del hermano del presidente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Vox propone inhabilitaciones

Para Luis Carrero, al que considera autor de tráfico de influencias en concurso medial a título de inductor, se piden entre un año y medio y dos años de prisión e inhabilitación de entre 9 y 10 años. En el caso de los acusados Elisa Moriano, Cristina Núñez y Félix González, hasta un año de prisión para cada uno de ellos, y para Emilia Parejo, Francisco Martos, Ricardo Cabezas, Manuel Candalijas y Juana Cintas un año y medio, tal como exige HazteOir.

Desde Vox, que no pide prisión para este grupo de cargos y exresponsables de diversas áreas de la Diputación, han propuesto inhabilitaciones que van de cinco a diez años. Tras conocer esas nuevas peticiones, las defensas han alegado que las conclusiones de las acusaciones -a excepción de la de Manos Limpias- suponen una modificación de la calificación jurídica de los hechos que atenta contra el derecho a la tutela efectiva y supone una indefensión para sus representados.

Tras un receso para abordar esta cuestión, el tribunal ha rechazado la alegación de la defensa al considerar que no hay modificaciones de los hechos, aunque sí podrían darse valoraciones distintas en cuanto a los delitos. No obstante, ha indicado que las defensas pueden elevar sus consideraciones durante la presentación de las conclusiones definitivas, prevista para los días 8 y 9 de este mes.