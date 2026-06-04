Leire Díez no consideraba viable acceder al Ministro del Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska porque "no había confianza"

Marlaska asegura que no ha tenido "conocimiento" de presiones a agentes de la UCO: "Me consta la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil"

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La investigación a David Sánchez, el hermano de Pedro Sánchez, ha estado dirigida por Antonio Balas, el Guardia Civil que era el principal objetivo de la trama en la que se investiga a Leire Díez y a Santos Cerdán, entre otros. Este no es el único caso que dirige Antonio Balas, también se encarga de la investigación a Begoña Gómez, el caso Koldo y el caso hidrocarburos. Todos los que intentó sabotear Leire Díez, que ha terminado investigada también por Antonio Balas.

Para presionar a Balas y frenar sus investigaciones, Leire Díez habría llegado hasta el tercer escalón del ministerio del Interior. La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, con la que se habría reunido hasta en tres ocasiones.

¿La trama en la Guardia Civil?

Como informa Íñigo Yarza, esta información la acredita la UCO. Según se ha podido conocer gracias al sumario del caso, Leire Díez habría llevado a cabo estas tácticas ya que la vía del ministerio la veía imposible. Es decir, acceder al Ministro del Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska no lo consideraba viable.

Ella misma llegaba a reconocer en una de sus conversaciones que "no hay confianza con Marlaska".

Con quien sí se reunió hasta en tres ocasiones es con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González. Al parecer, Leire Díez y la directora de la Benemérita ya se conocían de antes, por lo menos de su puesto anterior como delegada del Gobierno.

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Según los investigadores, tanto la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, como el DAO de la Guardia Civil abrieron tres informaciones reservadas por posibles filtraciones a la prensa desde la UCO. Son investigaciones internas que se suelen hacer. Finalmente, las tres se archivaron.

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Marlaska asegura que no ha tenido "conocimiento" de presiones a agentes de la UCO: "Me consta la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil"

Por su parte, Marlaska ha negado que existieran reuniones entre la directora de la Guardia Civil y Leire Díez. Ahora, el ministro del Interior. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este jueves que no ha tenido "ningún conocimiento de ninguna intromisión" de mandos de la Guardia Civil sobre agentes de la UCO, y ha defendido la "plena honestidad" de la directora del cuerpo, Mercedes González.

"Vuelvo a decir que no he conocido, y si las hubiera conocido no las hubiera tolerado. Lo que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil", ha dicho Marlaska a su llegada al Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea en Luxemburgo.

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"No he conocido, evidentemente, ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en este caso, de la UCO, simplemente porque si lo hubiera conocido no la hubiera tolerado", ha zanjado el ministro en declaraciones a la prensa en Luxemburgo, en donde asiste a una reunión de ministros de Interior de la UE.