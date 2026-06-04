Leire Díez aseguraba en unos audios intervenidos por la UCO que su función era la de "limpiar"

Los contactos de Leire Díez con personas del PP buscan descubrir lo que los populares sabían de las saunas del suegro de Pedro Sánchez

Leire Díez reconocía que solo podía llegar hasta el tercer escalón del ministerio del Interior porque "no había confianza con Marlaska"

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Los investigadores de la UCO han incorporado a la causa de la Operación Tíbet un cuaderno intervenido a Leire Díez, exmilitante socialista, en el que llama la atención la cantidad de páginas dedicadas a asuntos judiciales. En él aparecen apuntes sobre fiscales y jueces como Manuel Marchena, Juan Carlos Peinado, Alejandro Luzón o José Grinda. Ese material se suma a horas de grabaciones que muestran cómo se movía la presunta trama para obtener información y contactos en procedimientos que afectaban al PSOE, al Gobierno de Pedro Sánchez o a su entorno.

"No estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar"

En una de esas grabaciones, Díez afirma: “La intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar”. En el entorno socialista se la conocía como la “fontanera” del partido, un papel que ella misma reivindicaba al presentarse como enviada oficiosa que trabajaba en la sombra.

Las conversaciones intervenidas incluyen un diálogo con Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy y hoy acusado en el caso Kitchen. En ese intercambio, Díez reconoce: “A mí me pone al frente el PSOE. Pero la mejor manera es no ser nada. Cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Nada. Pero lo que se llegue conmigo a un acuerdo, para eso tengo mandato”.

En esa ocasión, Díez buscaba obtener información sobre el Partido Popular, en concreto sobre qué conocía el Gobierno de Rajoy acerca de las saunas del suegro del presidente. A cambio, ofrecía mediar con la Fiscalía.