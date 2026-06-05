Anticorrupción pide al juez que llame a Cristina Narbona como testigo en el 'caso Leire Díez'

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La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que llame como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, en el marco de la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al partido y al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Así consta en un escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que las fiscales piden asimismo que testifiquen, entre otros, el agente de la Guardia Civil Rubén Villalba, el empresario Claudio Rivas, Carmen Pano,- o su chófer, Álvaro Gallego.

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En un informe que forma parte del sumario del 'caso Leire Díez' y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detalla una conversación de Díez con Narbona a través de WhatsApp el 24 de abril de 2024.

"Leire habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar 'ayuda cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'. En esta misma conversación, Narbona hizo referencia a que estas cuestiones 'se lo habías contado a Santos el otro día'", relatan los agentes.

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Tras la publicación de los primeros audios que revelaban reuniones de Leire Díez, Narbona admitió que la conoció "hace mucho tiempo en Santander", donde la exmilitante se encargaba de la comunicación del partido, aunque se desvinculó de cualquier actividad ilícita.