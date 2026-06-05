El jefe del Ejecutivo afirma que las informaciones conocidas en los últimos días, sobre el auto y el sumario del caso Leire, le llenan de "decepción y preocupación"

Leire Díez señala más que nadie a Pedro Sánchez con sus frases referidas al ONE en la trama de las cloacas

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Tivat El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este viernes que nunca avaló, "tuvo información ni conocimiento" de las "andanzas" de Leire Díez, algo que no "habría tolerado", según ha subrayado.

Atendiendo a los periodistas a su llegada a la cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales que se celebra en la localidad montenegrina de Tivat, el líder socialista ha señalado que las informaciones conocidas en los últimos días, sobre el auto y el sumario del caso Leire, le llenan de "decepción y preocupación"

Pedro Sánchez, rotundo sobre el caso Leire Díez: "Nunca avalé"

"Nunca avalé, nunca tuve información, ni nunca tuve conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado", ha dicho exactamente el jefe del Ejecutivo a su llegada a la cumbre en Montenegro, donde ha recalcado: "De hecho, siempre he sido muy claro en esto, yo no hago ni he hecho lo que otros sí me hicieron a mí".

El presidente del Gobierno ha salido así al paso de las alusiones de la exmilitante del PSOE en los mensajes analizados por la UCO en su informe sobre el caso que investiga el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, en los que ella desliza que Sánchez podría tener conocimiento de sus actividades, dedicadas presuntamente a entorpecer investigaciones judiciales al PSOE y al Gobierno.

En esta línea, Sánchez ha mostrado también su respaldo a la presidenta del partido, Cristina Narbona, mencionada por los investigadores por haber mantenido contactos con Díez y también, como ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha apoyado a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras conocerse que se reunió en varias ocasiones con la exmilitante.

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En todo caso, ha dejado abierta la puerta a que el PSOE tome medidas, aunque por el momento los servicios jurídicos del partido están analizando toda la información y más adelante decidirán los "siguientes pasos" a dar.