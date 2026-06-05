Mantiene su confianza en Mercedes González porque le aseguró que sus encuentros con Leire Díez no estuvieron relacionadas con la presunta trama ilícita

Leire Díez reconocía que solo podía llegar hasta el tercer escalón del ministerio del Interior porque "no había confianza con Marlaska"

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MadridEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este viernes su respaldo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y ha asegurado que no mintieron sobre las reuniones con la exmilitante del PSOE Leire Díez porque ambas no hablaron en sus encuentros de nada relativo a una presunta trama de corrupción que, ha dicho, "a todos nos repugna".

Recalcando así su confianza en González porque ésta le aseguró que sus encuentros con la llamada 'fontanera del PSOE' no estuvieron relacionados con el denominado 'caso Leire', el ministro ha vuelto a insistir así en su posición compareciendo ante los medios en el Complejo Policial de Canillas, donde este viernes preside la puesta en funcionamiento del Centro de Mando (CENAM) del dispositivo de seguridad por la visita del papa León XIV, Marlaska ha subrayado:

Fernando Grande-Marlaska respalda a la directora general de la Guardia Civil frente al 'caso Leire'

"Yo no tengo ningún elemento que me haga entrever que eso no es cierto", ha señalado Grande-Marlaska en declaraciones a los periodistas este viernes, horas después de que Mercedes González admitiera tres reuniones con la exmilitante del PSOE.

Según dijo, dos de estos encuentros no estuvieron relacionados con el cuerpo y en el tercero Leire Díez le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, implicado en un caso judicial, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó.