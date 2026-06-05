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España

Estalla la tensión entre las defensa, las acusaciones y la Fiscalía en la última jornada del juicio a David Sánchez, antes de los informes finales

Las acusaciones logran que se vuelva a ver el interrogatorio de David Sánchez en la fase de instrucción por creer que hay contradicciones con su declaración
David Sánche declara ante la Audiencia Provincial de Badajoz por su contratación por la Diputación Provincial. Informativos Telecinco
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La última sesión del juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, estuvo marcada por un clima de tensión y por varios momentos de confrontación entre las partes, antes de que el próximo lunes se retome la vista con los informes finales.

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Petición para duplicar las penas de cárcel

La principal sorpresa llegó cuando las acusaciones decidieron duplicar su petición de cárcel para Sánchez, un movimiento que provocó la indignación de la defensa. Su abogado, Emilio Cortés, se dirigió al tribunal con un ruego directo: “Lo que esta defensa demanda respetuosamente a este tribunal es que se declare la indefensión a la que quedamos sometidos”. Una posición que coincidió con la de la Fiscalía, que también solicitó la absolución del acusado.

Otro de los momentos más tensos se produjo cuando el letrado que representa a la acusación del Partido Popular vinculó a la Fiscalía con las defensas de los acusados, lo que contribuyó a enrarecer aún más el ambiente en la sala de la Audiencia Provincial de Badajoz.

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La jornada estuvo además marcada por las quejas de la defensa después de que el tribunal aceptara reproducir parte de la declaración de David Sánchez ante la juez de instrucción. 

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Una de las acusaciones sostenía que existían contradicciones entre ese testimonio y las respuestas ofrecidas por Sánchez a su propio abogado. El fragmento reproducido correspondía al interrogatorio en el que se le preguntaba si conocía la ubicación física de la Oficina de Artes Escénicas, su departamento. En la grabación, Sánchez respondía: “Pues no le podría decir, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora”.

El juicio se reanudará el lunes con la presentación de los informes finales de todas las partes.

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