David Sánchez también ha negado haber influido para que se contratase a un amigo en la Diputación de Badajoz

Miguel Ángel Gallardo asegura que apenas tenía relación con Pedro Sánchez en 2016 y que no le pidió ayuda para su hermano

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David Sánchez , hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha declarado este jueves como acusado en el juicio por su contratación en la Diputación de Badajoz. En sus primeras manifestaciones, ha negado que interviniera e influyera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como 'coordinador de conservatorios' de Badajoz como la de Luis Carrero, amigo personal, en el puesto de jefe de Coordinación de Programas de Actividades Transfronterizas.

Ubicación de su despacho

David Sánchez, que sólo ha respondido a las preguntas de su abogado, ha declarado durante poco más de diez minutos ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Badajoz que le juzga como investigado por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017, primero como coordinador de actividades de los conservatorios, y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Su declaración ha comenzado por sorpresa, ya que debía intervenir después del expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo. Finalmente, Sánchez ha sido el primero en tomar la palabra y ha anunciado que solo respondería a su abogado.

En su intervención, el hermano de Pedro Sánchez ha explicado que cuando entró a trabajar en la Diputación de Badajoz inicialmente se le habilitó un despacho en el conservatorio, pero "ese durante el periodo de la pandemia, se utilizó para distintas actividades".

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Posteriormente, cuando regresó de una excedencia "este mismo despacho estaba ocupado por una compañera", y entre 2023 y 2024 hizo "uso de despachos comunes, espacios comunes, despachos habilitados y herramientas de trabajo", hasta que "posteriormente hay una reubicación en otro espacio común, dentro de las dependencias de servicios centrales", situado en la Plaza de España de Badajoz.

Respecto a la ubicación de la Oficina de Artes Escénicas, David Sánchez ha señalado que ésta "no era entendido como una oficina con ventanilla o un edificio físico".

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A preguntas de Emilio Cortés, David Sánchez ha explicado que se enteró del cambio de nomenclatura de su puesto de trabajo, de coordinador de las actividades de los conservatorios, a jefe de la Oficina de Artes Escénicas, "cuando ya se había realizado", y ha considerado que esta modificación "se produjo por la evolución natural de las actividades que ya se venían realizando", y por tanto "vino a responder a esa evolución".

Sobre la coordinación cultural y su relación con Carrero

Según informa el diario 'Hoy', Sánchez ha explicado que nunca pidió formalmente una incompatibilidad, sino que realizó una consulta puntual cuando una orquesta portuguesa mostró interés en integrar a alumnos y profesores del conservatorio. “Elevé la posibilidad de mi participación a Emilia Parejo, que me dijo que no podía, y ahí quedó el asunto”. También ha señalado que no intervino en su cambio de puesto, que se encontró ya asignado al reincorporarse en 2023 tras una excedencia, y que su salario no varió. Ha añadido que la Oficina de Artes Escénicas “no era una oficina física, sino una entidad”, y que durante su etapa se desarrollaron “muchos proyectos”.

El músico ha detallado la coordinación entre los conservatorios y Ópera Joven, “estaba conectado funcionalmente”, y ha enumerado otros proyectos integrados en la Oficina de Artes Escénicas, como “talleres vocales, de creación teatral o proyectos expositivos”.

Respecto a Luis Carrero, ha reconocido que son amigos desde hace años, pero ha negado que trabajase para él antes de llegar a la Diputación. “Me ayudaba a redactar mejor mis ideas, le compartía en qué estaba trabajando y me ayudaba”, ha dicho, aunque ha precisado que se trataba de una colaboración desinteresada. “Luis es una persona muy talentosa, pero no puede hacer mi trabajo”, ha afirmado ante la acusación de que este funcionario cubría sus funciones. Ha concluido su intervención negando que interviniera para que lo contratasen

Sobre un correo de 2023 en el que se sugiere que sabía que su amigo obtendría un puesto en la institución, Sánchez ha explicado que “entrado el mes de septiembre, escucho en los pasillos de Diputación que se va a crear un refuerzo en Cultura y le digo a Luis: estate atento por si te interesa”. Tiempo después, ha relatado, Carrero le dijo que “ya hay plaza” y él entendió que era para él, pero asegura que se trató de un malentendido y que su amigo solo quería decir que estaba publicada. “De hecho, me lo corrige en otro correo”, ha afirmado. También ha negado que supiera previamente que iban a contratarlo.

Tras él declara Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz. Para ambos se piden tres años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.