Ana Verdejo Elena Moral 08 JUN 2026 - 21:43h.

Leon XIV, un papa que se ha ganado a todos: lo sienten y ven con ojos de esperanza.

La visita del León XIV a España, en directo: el papa pide a la comunidad diocesana de Madrid a ser una "Biblia abierta" en el Bernabéu

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El Papa ha rezado ante la patrona de Madrid en la catedral de la Almudena. En presencia de la reina Sofía, León XIV ha distinguido a la Virgen con la Rosa de Oro, una de las distinciones más antiguas y prestigiosas que otorga personalmente el Pontífice. En ese escenario, el Papa ha pedido derribar muros que "dividen, alejan y aíslan" para conseguir edificar algo "nuevo y hermoso".

La de esta tarde era la última oportunidad de muchos de acercarse de nuevo o por primera vez a León XIV. Y ese acercamiento ha llenado. "Es reconfortante, es amor en estado puro". Un recorrido por calles más estrechas y por tanto la opción de estar más cerca del Papa. "Es muy emocionante, el corazón se me salía"

Fieles, turistas, curiosos apostados en las aceras con el móvil dispuestos a grabarlo todo. "Es importante para nosotros, el público está emocionado por su mensaje y lo que transmite".

De nuevo el fervor de las familias y las ganas de recibir la bendición. Ha tocado mucho, "ese detalle de pararse para bendecir niños". En este paseo de 7 kilómetros muchos lo han sentido cerca, "ha venido a confirmarnos en la fe, a darnos esperanza y ánimo". Y otros lo han descubierto. "Es honesto y noble".

Otros consideran que "es diferente", que muestra esperanza y sabiduría. Los jóvenes creen que les ha hecho "transmitir nuestra fe sin miedo".

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Cada uno ha sabido sacar la esencia de su mensaje, pero lo cierto es que ha conectado. "Aún le queda mucho, pero tiene algo diferente, tiene un feeling especial, tal vez sea por la edad".

Leon XIV, un papa que se ha ganado a todos. Lo sienten y ven con ojos de esperanza.